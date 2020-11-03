Ожидается до -11 градусов: синоптики рассказали, когда в Новосибирскую область придут морозы

Новосибирск ожидает морозная праздничная ночь — самым холодным днем на неделе станет 4 ноября, но затем в регион придет потепление, обещают синоптики.

— В Новосибирской области к концу недели ждем небольшое повышение температуры. 4 ноября будет самый холодный день с некомфортным ветром. По Новосибирской области ночью при прояснениях завтра до -11 градусов. 5 ноября ожидается 0... -5 градусов, а в пятницу до -8 градусов. Днем 4 ноября по области -3... +2 градуса. В четверг, 5 ноября, 0... +5 градусов, а 6 ноября +2... +7 градусов, — рассказала корреспонденту НГС начальник отдела метеопрогнозов новосибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.