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Ожидается до -11 градусов: синоптики рассказали, когда в Новосибирскую область придут морозы

Кроме холода на регион надвигается сильный ветер

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Новосибирцам стоит быть аккуратными. В городе гололёд из-за низких ночных температур

Новосибирцам стоит быть аккуратными. В городе гололёд из-за низких ночных температур

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В Новосибирске похолодает на День народного единства

Новосибирск ожидает морозная праздничная ночь — самым холодным днем на неделе станет 4 ноября, но затем в регион придет потепление, обещают синоптики.

— В Новосибирской области к концу недели ждем небольшое повышение температуры. 4 ноября будет самый холодный день с некомфортным ветром. По Новосибирской области ночью при прояснениях завтра до -11 градусов. 5 ноября ожидается 0... -5 градусов, а в пятницу до -8 градусов. Днем 4 ноября по области -3... +2 градуса. В четверг, 5 ноября, 0... +5 градусов, а 6 ноября +2... +7 градусов, — рассказала корреспонденту НГС начальник отдела метеопрогнозов новосибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.

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В городе температура будет выше.

— 4 ноября мы ожидаем небольшой мокрый снег. Ветер западный, ночью 2–7 м/с, днем 6–11 м/с, местами с порывами до 16 м/с. Ночью температура -3... -5 градусов, днем 0... -2 градуса, — сообщила Марина Виноградова.

В четверг, 5 ноября, в Новосибирске ночью преимущественно без осадков, днем небольшой мокрый снег. Ветер северо-западный 9–14 м/с, местами порывами до 19 м/с. Ночью температура -1... -3 градуса, днем +1... +3 градуса.

В пятницу, 6 ноября, в городе ночью небольшой мокрый снег, днем преимущественно без осадков. Ветер ночью северо-западный 7–12 м/с, местами порывами до 18 м/с, а днем 5–10 м/с. Ночью температура около 0 градусов, днем +2... +4 градуса.

До зимы осталось чуть меньше месяца. Каким будет ноябрь? Что ждет новосибирцев — морозы или теплые дни? Будет ли месяц щедрым на снегопады? Мы посмотрели, что обещают нашему городу различные погодные сервисы.

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