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Суд в Новосибирске решил освободить из колонии застройщика, которому дали срок за мошенничество

Бизнесмен подал ходатайство об условно-досрочном освобождении

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На фото один из домов, который ЗАО «СКИМС» не достроило на улице Декабристов. Его сдача планируется зимой этого года

На фото один из домов, который ЗАО «СКИМС» не достроило на улице Декабристов. Его сдача планируется зимой этого года

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В Новосибирске освободят осужденного за мошенничество застройщика

Первомайский районный суд удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении учредителя ЗАО «СКИМС» Сергея Карманова.

Ранее застройщика признали виновным в мошенничестве и легализации денег (ч. 3 ст. 159 и ч. 2 ст. 165 УК РФ). Решение об УДО было принято сегодня, 3 ноября.

Как пояснила помощник судьи Анна Дуденко, освободиться из ИК-3, где Сергей Карманов отбывал срок, он сможет по истечении 10 суток с момента вручения ему решения суда.

После УДО в течение 1 года и 4 месяцев Карманов будет стоять на учете.

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Приговор Сергею Карманову был вынесен в феврале этого года — мужчине назначили наказание в виде лишения свободы на срок 3 года, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Как установил суд, с 2007 по 2014 год Карманов, находясь на посту директора ЗАО «СКИМС», похитил деньги дольщиков, переданных строительной компании для возведения домов на улице Сакко и Ванцетти и улице Декабристов в Октябрьском районе Новосибирска.

В 2015 году «СКИМС» было признано банкротом, а достраивать дома пришлось самим обманутым дольщикам. На момент передачи дольщикам долгострои находились примерно в одной степени готовности: дом на Сакко и Ванцетти был построен на 59%, на Декабристов — на 50%.

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УДОзастройщиксуд
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