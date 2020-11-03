Суд в Новосибирске решил освободить из колонии застройщика, которому дали срок за мошенничество

В Новосибирске освободят осужденного за мошенничество застройщика
Первомайский районный суд удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении учредителя ЗАО «СКИМС» Сергея Карманова.
Ранее застройщика признали виновным в мошенничестве и легализации денег (ч. 3 ст. 159 и ч. 2 ст. 165
Как пояснила помощник судьи Анна Дуденко, освободиться из
После УДО в течение 1 года и 4 месяцев Карманов будет стоять на учете.
Приговор Сергею Карманову был вынесен в феврале этого года — мужчине назначили наказание в виде лишения свободы на срок 3 года, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Как установил суд, с 2007 по 2014 год Карманов, находясь на посту директора ЗАО «СКИМС», похитил деньги дольщиков, переданных строительной компании для возведения домов на улице Сакко и Ванцетти и улице Декабристов в Октябрьском районе Новосибирска.
В 2015 году «СКИМС» было признано банкротом, а достраивать дома пришлось самим обманутым дольщикам. На момент передачи дольщикам долгострои находились примерно в одной степени готовности: дом на Сакко и Ванцетти был построен на 59%, на Декабристов — на 50%.