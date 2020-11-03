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Подрядчик четвертого моста рассказал, когда благоустроит парк «Городское начало» в Новосибирске

Сейчас на месте перекладывают теплосети

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Сейчас на территории парка «Городское начало» идут работы из-за строительства четвертого моста через Обь

Сейчас на территории парка «Городское начало» идут работы из-за строительства четвертого моста через Обь

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Подрядчик четвертого моста благоустроит набережную в Новосибирске

Восстановить и благоустроить парк «Городское начало» в Новосибирске должны не позднее конца 2023 года — сейчас там развернуты работы по строительству четвертого моста.

— При завершении строительно-монтажных работ проектом предусмотрено устройство газона и посадка деревьев и кустарников, восстановление нарушенных твердых покрытий на земельных участках, отведенных для строительства объекта, в том числе на территории парка «Городское начало». В соответствии с условиями концессионного соглашения строительство объекта, включая работы по восстановлению и благоустройству, должны быть завершены не позднее 4 квартала 2023 года, — рассказали НГС в пресс-службе группы «ВИС» (в нее входит «Сибирская концессионная компания», которая занимается строительством моста).

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В мэрии Новосибирска уточнили, что сейчас на территории парка устанавливают новые опоры, меняют тепловые и электрические сети, водопровод и канализацию.

Строительная компания получила разрешение на работы в парке в августе. Тогда в «ВИС» предупредили, что во время строительства горожане столкнутся с временными неудобствами. В октябре горожане заметили в парке трубы, торчащие из-под земли. Оказалось, что это временные теплосети, которые будут находиться над землей до весны.

На время работ перекрыт участок тротуара между «Городским началом» и проезжей частью. 25 октября НГС выпустил колонку жителя Новосибирска Андрея Гребнева. В ней мужчина рассуждает о том, чем может быть опасно перекрытие тротуара на набережной.

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набережнаячетвертый мостпарк «Городское начало»
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