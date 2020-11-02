Новосибирск готовится к Новому году: город купит 20 тысяч килограммов конфет

Мэрия Новосибирска собралась закупить новогодние подарки для детей. За 20 тысяч наборов готовы заплатить 9 млн рублей, заказчиком выступает департамент по социальной политике.



Согласно аукционной документации, конфеты доставят в администрации районов, комплексные центры социального обслуживания населения и мэрию Новосибирска. Подарки должны быть упакованы в праздничные картонные тубы. Вес набора должен быть не меньше 1 кг .



В каждой коробке будет одна плитка молочного шоколада, вафельный батончик, карамель на палочке с символом 2021 года (бык или корова) и ванильный зефир. Также в набор войдут шоколадные и желейные конфеты с различными начинками. Стоимость одного подарка составляет 450 рублей.

