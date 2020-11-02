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Новосибирск готовится к Новому году: город купит 20 тысяч килограммов конфет

На сладкие подарки для детей потратят 9 миллионов рублей

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Подарки распределят по администрациям районов

Подарки распределят по администрациям районов

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Мэрия Новосибирска закупит новогодние подарки на 9 млн рублей

Мэрия Новосибирска собралась закупить новогодние подарки для детей. За 20 тысяч наборов готовы заплатить 9 млн рублей, заказчиком выступает департамент по социальной политике.

Согласно аукционной документации, конфеты доставят в администрации районов, комплексные центры социального обслуживания населения и мэрию Новосибирска. Подарки должны быть упакованы в праздничные картонные тубы. Вес набора должен быть не меньше 1 кг.

В каждой коробке будет одна плитка молочного шоколада, вафельный батончик, карамель на палочке с символом 2021 года (бык или корова) и ванильный зефир. Также в набор войдут шоколадные и желейные конфеты с различными начинками. Стоимость одного подарка составляет 450 рублей.

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— Дополнительное вложение: поздравительная открытка с изображением достопримечательностей города Новосибирска и поздравлением мэра города Новосибирска. Размер не менее 10x15 см, — говорится в документации о закупке.

Подарки должны будут доставить заказчику до 11 декабря.

В прошлом году мэрия также выделила 9 миллионов рублей на закупку праздничных наборов конфет. Позже семьи, которые воспитывают детей-инвалидов, столкнулись с трудностями при получении подарков — в некоторых районах с них требовали справки о доходах или предлагали купить конфеты самостоятельно.

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Новый годконфетыновогодний подарок
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