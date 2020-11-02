Андрей Травников предупредил новосибирцев и оперативные службы о плохом прогнозе погоды

2 ноября губернатор Новосибирской области Андрей Травников предупредил об ухудшении погоды на ближайшей неделе.



— Хотелось бы обратить внимание, что на эту неделю метеопрогноз неблагоприятный, погода будет неустойчивая — с осадками, с порывистым ветром. Возможно осложнение движения транспорта и работы коммунального комплекса, в частности систем электроснабжения, — сказал глава региона во время оперативного совещания в правительстве НСО.

Андрей Травников попросил мобилизовать все оперативные службы на этот период.