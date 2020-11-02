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Андрей Травников предупредил новосибирцев и оперативные службы о плохом прогнозе погоды

Область ждет порывистый ветер и осадки

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Погода будет неустойчивой

Погода будет неустойчивой

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Губернатор Новосибирской области просит мобилизовать службы из-за погоды

2 ноября губернатор Новосибирской области Андрей Травников предупредил об ухудшении погоды на ближайшей неделе.

— Хотелось бы обратить внимание, что на эту неделю метеопрогноз неблагоприятный, погода будет неустойчивая — с осадками, с порывистым ветром. Возможно осложнение движения транспорта и работы коммунального комплекса, в частности систем электроснабжения, — сказал глава региона во время оперативного совещания в правительстве НСО.

Андрей Травников попросил мобилизовать все оперативные службы на этот период.

О температурных качелях также предупреждали синоптики, по их прогнозам, самым холодным днем станет 4 ноября. НГС также изучил прогноз на весь месяц. Оказывается, что снега будет много.

На прошлой неделе Новосибирск накрыл снегопад — мы публиковали 25 зимних фото с улиц города.

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ветергубернатор Новосибирской областипогода
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