Андрей Травников предупредил новосибирцев и оперативные службы о плохом прогнозе погоды

Губернатор Новосибирской области просит мобилизовать службы из-за погоды
2 ноября губернатор Новосибирской области Андрей Травников предупредил об ухудшении погоды на ближайшей неделе.
— Хотелось бы обратить внимание, что на эту неделю метеопрогноз неблагоприятный, погода будет неустойчивая — с осадками, с порывистым ветром. Возможно осложнение движения транспорта и работы коммунального комплекса, в частности систем электроснабжения, — сказал глава региона во время оперативного совещания в правительстве НСО.
Андрей Травников попросил мобилизовать все оперативные службы на этот период.
О температурных качелях также предупреждали синоптики, по их прогнозам, самым холодным днем станет 4 ноября. НГС также изучил прогноз на весь месяц. Оказывается, что снега будет много.
На прошлой неделе Новосибирск накрыл снегопад — мы публиковали 25 зимних фото с улиц города.