Завод пригрозил судом школе танцев в Новосибирске — в пандемию спортсмены не смогли рассчитаться за коммунальные услуги

— Еще летом у нас был разговор с арендодателем, в ходе которого нам одобрили скидку на аренду. Разговор состоялся в июле. Всё было хорошо, замечательно, мы погасили аренду, но у нас был докарантинный долг за коммунальные услуги. В июле мы расписали арендодателю в гарантийных письмах схему погашения этого долга, но, как выяснилось, он решил не ждать и буквально через три недели подал эту претензию. Когда мы попытались выйти на диалог с кем-то из отдела аренды и объяснить, что одним платежом прямо сейчас мы всю сумму погасить не сможем, нам в достаточно грубой форме было сказано, что никаких рассрочек не будет, что у нас до карантина денег не было и сейчас они вряд ли появятся, — пояснила она.



Как утверждает Ксения Голуб, долг по коммуналке образовался у нее из-за невнимательности — она предполагала, что коммунальные услуги входят в сумму аренды, поэтому на приходящие ей уведомления вначале не обращала внимания. В феврале стало понятно, что за коммунальные услуги нужно платить отдельно, она написала акт оплаты, начала погашать долг, но в марте грянул карантин.

