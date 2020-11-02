Завод пригрозил судом школе танцев в Новосибирске — в пандемию спортсмены не смогли рассчитаться за коммунальные услуги

«Новосибирский приборостроительный завод» пригрозил судом руководителю школы танца и гимнастики «ФА-Sport». Школа располагается в трех арендованных помещениях, которые принадлежат заводу.
«Отрицали запрет губернатора» — что говорят в школе «ФА-Sport»
Досудебная претензия, в которой представители завода говорят о накопившемся долге школы в размере 74 тысяч рублей за коммунальные услуги, была составлена 20 августа и отправлена почтой. По словам руководителя школы танца и гимнастики Ксении Голуб, эту претензию от завода она получила только 27 октября (копия есть в распоряжении редакции) — ей ее отправили по мессенджеру WhatsApp. С Ксенией в тот день связался сотрудник отдела аренды АО «НПЗ» Сергей Кадников, который сообщил, что документы переданы в суд. Бумажное письмо с претензией до Ксении так и не дошло.
— Еще летом у нас был разговор с арендодателем, в ходе которого нам одобрили скидку на аренду. Разговор состоялся в июле. Всё было хорошо, замечательно, мы погасили аренду, но у нас был докарантинный долг за коммунальные услуги. В июле мы расписали арендодателю в гарантийных письмах схему погашения этого долга, но, как выяснилось, он решил не ждать и буквально через три недели подал эту претензию. Когда мы попытались выйти на диалог с кем-то из отдела аренды и объяснить, что одним платежом прямо сейчас мы всю сумму погасить не сможем, нам в достаточно грубой форме было сказано, что никаких рассрочек не будет, что у нас до карантина денег не было и сейчас они вряд ли появятся, — пояснила она.
Как утверждает Ксения Голуб, долг по коммуналке образовался у нее из-за невнимательности — она предполагала, что коммунальные услуги входят в сумму аренды, поэтому на приходящие ей уведомления вначале не обращала внимания. В феврале стало понятно, что за коммунальные услуги нужно платить отдельно, она написала акт оплаты, начала погашать долг, но в марте грянул карантин.
Руководитель «ФА-Sport» также сообщила, что во время карантина им одобрили скидку на аренду, однако в июле потребовали оплатить этот месяц полностью и выплатить обеспечительный взнос. Школа смогла оплатить эту сумму, а затем гасила арендные платежи частями на протяжении месяца, за который требуется оплата.
— Особой грубостью, наверное, так можно сказать, отличился начальник управления корпоративной безопасностью «Новосибирского приборостроительного завода» Роман Котов. Очень странно, что на встрече в июле он показался адекватным, сам ссылался на запрет губернатора, разговор с ним был очень дипломатичным и очень коротким. После получения претензии я разговаривала вновь с ним, но в разговоре он отрицал нашу договоренность по «коммуналке», отрицал запрет губернатора. Я говорю: «Ну как же? Ведь штрафовали же всех». А мне: «У нас никого не штрафовали» (имеются в виду штрафы за ведение спортивной деятельности в период действия ограничений. — Прим. ред.). Мне было также высказано, что ситуация с ограничениями здесь ни при чём, я не умею вести бизнес, не умею отвечать по своим обязательствам, — добавила она.
Сейчас, по словам Ксении Голуб, она находится в растерянности — выстроить диалог с представителями арендодателя ей не удается, дозвониться юристу, телефон которого ей дали в «НПЗ», тоже:
— Я готова гасить все долги, но не сейчас, а в рассрочку. Если они хотят, чтобы мы погасили докарантинный долг, наверное, нужно было об этом говорить до карантина, до того, как ситуация стала такой напряженной. Поэтому я не могу понять, что мне делать — съезжать и ждать, пока на счета наложат арест через суд? Гасить долг и оставаться здесь? Возможно ли это? Вообще мы представители Федерации воздушной атлетики России по Новосибирску. Ну и по факту нашим детям сейчас негде будет заниматься, а мы и так пережили полгода бездействия.
Руководитель школы пыталась взять кредит на восстановление бизнеса как представитель пострадавшей отрасли, однако получила отказ в двух банках. Она также не может добиться субсидии от государства на выплату зарплаты на своего работника.
Как комментируют ситуацию в отделе аренды
Начальник управления корпоративной безопасностью «Новосибирского приборостроительного завода» Роман Котов от комментариев отказался, пояснив, что «отношения с Ксенией Голуб выстраиваются на основании договора аренды, все условия в нём прописаны».
Более разговорчивым оказался сотрудник отдела аренды АО «НПЗ» Сергей Кадников:
— В целом по договорам ведется досудебное решение, отправляется претензия и дается время — месяц, например. С тем, чтобы урегулировать вопрос по оплате. И даже постановление премьер-министра Михаила Мишустина или еще кого-то там по этой ситуации, по ковиду, не освобождало от своих обязательств. Потому что в противном случае приборостроительный завод понесет убытки.
Комментировать ситуацию конкретно со школой «ФА-Sport» он тоже не стал.
На момент написания материала в картотеке дел Новосибирского арбитражного суда иска, поданного на Ксению Голуб, не было.
Добавим, проблемы с арендными и другими платежами у собственников бизнеса в Новосибирске особенно обострились во время пандемии. Так, в апреле известный в городе бар Skywalker объявил о своем возможном закрытии и попросил финансовой поддержки у подписчиков в социальных сетях.