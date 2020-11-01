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На Новосибирск идут дожди, мокрый снег и сильный ветер

Самым холодным днем недели станет среда, 4 ноября

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На этой неделе новосибирцы увидят на термометрах и минус, и плюс

На этой неделе новосибирцы увидят на термометрах и минус, и плюс

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На следующей неделе в Новосибирске продолжатся «погодные качели». Показатели термометра будут колебаться в районе нулевой отметки, максимальные дневные значения составят около +6 градусов (суббота, 7 ноября), минимальные ночные — минус 5 градусов (среда, 4 ноября). В городе потеплеет к выходным, плюсовая температура будет даже ночью.

Среда станет самым холодным днем недели

Среда станет самым холодным днем недели

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Согласно прогнозу сервиса «Яндекс.Погода», начиная с сегодняшнего дня в городе начнет холодать. Пик холода придется на среду, 4 ноября. Днем — около -2 градусов, ночью — -4. Затем начнется плавное потепление. К выходным обещают +5... +6 градусов, по ночам -2... -4 градуса. Всю неделю будут идти дождь и снег разной интенсивности. К выходным разыграется ветер, порывы будут достигать 14 м/с.

Аналогичный прогноз погоды на грядущую неделю дает сервис «Гисметео»&nbsp;

Аналогичный прогноз погоды на грядущую неделю дает сервис «Гисметео» 

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Центр погоды «Фобос»

Центр погоды «Фобос»

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Специалисты из центра погоды «Фобос» прогнозируют усиление снега в понедельник, 2 ноября, и четверг, 5 ноября. В остальные дни осадки будут умеренными. Всю неделю будет пасмурно, в пятницу город окутает сильный туман. Ветер усилится до 13 м/с.

В Новосибирске снег то ложится, то тает. Мы успели поймать его в объектив. Узнайте, когда он выпадет в следующий раз.

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