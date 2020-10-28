На закрытом заседании в правительстве решили потратить 34,5 миллиона на новосибирских медиков и пациентов

Власти Новосибирской области потратят дополнительные 34,5 миллиона рублей на СИЗы и обеспечение пациентов кислородом. Решение об этом было принято сегодня, 28 октября, на закрытом заседании правительства.
— Как отметил министр здравоохранения региона Константин Хальзов, речь идет о выделении средств из резервного фонда Правительства НСО на приобретение
Также власти решили выделить 15 миллионов рублей на средства индивидуальной защиты для медиков.
— Среди СИЗов —
Сегодня новосибирские власти обсуждали ситуацию с коронавирусом. Мы вели онлайн-трансляцию с сессии горсовета и с брифинга с представителями Минздрава — читайте её здесь. После того как Константин Хальзов выступил перед депутатами на сессии горсовета, он потом отправился к 14:00 в правительство на закрытое заседание, где были приняты решения по покупке СИЗов.