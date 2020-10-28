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На закрытом заседании в правительстве решили потратить 34,5 миллиона на новосибирских медиков и пациентов

В частности, для врачей купят дополнительные средства защиты

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Регион закупит дополнительную защитную одежду для врачей

Регион закупит дополнительную защитную одежду для врачей

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Власти Новосибирской области потратят дополнительные 34,5 миллиона рублей на СИЗы и обеспечение пациентов кислородом. Решение об этом было принято сегодня, 28 октября, на закрытом заседании правительства.

— Как отметил министр здравоохранения региона Константин Хальзов, речь идет о выделении средств из резервного фонда Правительства НСО на приобретение 300 концентраторов кислорода (на сумму 19,5 млн рублей) для обеспечения дополнительно развернутого коечного фонда, — сообщает пресс-служба губернатора и правительства НСО.

Также власти решили выделить 15 миллионов рублей на средства индивидуальной защиты для медиков.

— Среди СИЗов — 7000 одноразовых халатов, 3500 комплектов медицинской защитной одежды многоразового использования и почти 3900 комплектов одноразовой медицинской одежды для врача-инфекциониста, — добавили в пресс-службе.

Сегодня новосибирские власти обсуждали ситуацию с коронавирусом. Мы вели онлайн-трансляцию с сессии горсовета и с брифинга с представителями Минздрава — читайте её здесь. После того как Константин Хальзов выступил перед депутатами на сессии горсовета, он потом отправился к 14:00 в правительство на закрытое заседание, где были приняты решения по покупке СИЗов.

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