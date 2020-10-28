К Новосибирску приближаются 14-градусные морозы

Новосибирские синоптики рассказали, какая погода будет в городе в ближайшие трое суток.
— У нас проходит холодный атмосферный фронт. В ближайшие три дня сохранится погода с осадками, — рассказала начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра Марина Виноградова.
29 октября переменная облачность, ночью и днем ожидается небольшой снег. Ветер будет дуть западный и северо-западный. Ночью 7–12 м/с, местами порывы до 17 м/с. Днем 4–9 м/с, местами порывы до 14 м/с.
Температура в городе в ночные часы -6... -8 градусов. В пригороде холоднее — до -12... -14 градусов. В дневные часы -3... -5 градусов.
Но послезавтра снова вернутся плюсовые температуры.
30 октября осадки в виде снега, мокрого снега, днем с дождем. Ветер западный, 4–9 м/с, ночью местами порывы до 14 м/с. Температура в ночные часы -3... -5 градусов. А днём +1... +3 градуса.
31 октября местами небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер западный 3–8 м/с. Ночью температура в городе 0... -2 градуса. А днём +1... +3 градуса.
НГС изучил прогноз погоды на конец октября. Рассказываем, каким будет оставшийся месяц.