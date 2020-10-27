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«Везде как в тумане»: новосибирцы пожаловались на смог и запах гари

Серьезных пожаров в городе сейчас нет

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Жители нескольких районов жалуются на вечерний смог

Жители нескольких районов жалуются на вечерний смог

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Жители нескольких районов Новосибирска сообщают о смоге

Вечером во вторник, 27 октября, жители Новосибирска пожаловались на неприятный запах гари и смог, который окутал Новосибирск.

— Я с Калинина ехал на Студенческую, везде как в тумане, пылища жуткая: на Калинина, на Димитровском мосту, на Студенческой. В городе дышать нечем, — написал в редакцию НГС читатель.

Жители правого берега сообщают, что весь центр города в дыму и также жалуются на запах гари.

В пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области сообщили, что информации о происшествиях и пожарах в ведомство пока не поступало.

Хуже всего обстоят дела в Первомайском районе города

Хуже всего обстоят дела в Первомайском районе города

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По данным сайта CityAir, в 21:00 средний уровень загрязнения воздуха в Новосибирске составил 4 из 10 баллов. Это значит, что примеси есть, но до критической отметки еще далеко. Однако сервис сообщает, что в ближайшее время ожидается ухудшение ситуации. Самый высокий уровень загрязнения — 8 баллов — станции наблюдения фиксируют в Первомайском районе. В Центральном и Заельцовском районах уровень загрязнения оценивается в 3–4 балла.

Летом жители города часто жаловались на неприятный запах. Позже в мэрии объясняли, в чем его причина.

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неприятный запахсмог в Новосибирске
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