«Везде как в тумане»: новосибирцы пожаловались на смог и запах гари

Жители нескольких районов Новосибирска сообщают о смоге
Вечером во вторник, 27 октября, жители Новосибирска пожаловались на неприятный запах гари и смог, который окутал Новосибирск.
— Я с Калинина ехал на Студенческую, везде как в тумане, пылища жуткая: на Калинина, на Димитровском мосту, на Студенческой. В городе дышать нечем, — написал в редакцию НГС читатель.
Жители правого берега сообщают, что весь центр города в дыму и также жалуются на запах гари.
В пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области сообщили, что информации о происшествиях и пожарах в ведомство пока не поступало.
По данным сайта CityAir, в 21:00 средний уровень загрязнения воздуха в Новосибирске составил 4 из 10 баллов. Это значит, что примеси есть, но до критической отметки еще далеко. Однако сервис сообщает, что в ближайшее время ожидается ухудшение ситуации. Самый высокий уровень загрязнения — 8 баллов — станции наблюдения фиксируют в Первомайском районе. В Центральном и Заельцовском районах уровень загрязнения оценивается в 3–4 балла.
Летом жители города часто жаловались на неприятный запах. Позже в мэрии объясняли, в чем его причина.