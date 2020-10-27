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Губернатор рассказал, как в этом году Новосибирск будет отмечать День народного единства

Массовых мероприятий в выходной не планируется

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Возможно, мероприятия пройдут офлайн на нескольких площадках

Возможно, мероприятия пройдут офлайн на нескольких площадках

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День народного единства в Новосибирске будут отмечать онлайн

Власти Новосибирской области решили обойтись без массовых мероприятий на День народного единства 4 ноября.

— Мероприятия, приуроченные ко Дню народного единства, будут все исключительно переведены или в онлайн-формат или разбиты на несколько площадок с минимальным задействованием участников, — рассказал губернатор НСО Андрей Травников во время прямого эфира на официальной странице правительства в соцсети «ВКонтакте» сегодня, 27 октября.

Также в регионе сократили число массовых мероприятий, которые организуют министерства культуры и спорта. Их будут проводить в два раза меньше.

НГС вёл онлайн-трансляцию с выступления губернатора. Во время своей речи он рассказал о ситуации с коронавирусом в регионе и о том, как область справляется со второй волной.

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