Губернатор рассказал, как в этом году Новосибирск будет отмечать День народного единства

День народного единства в Новосибирске будут отмечать онлайн
Власти Новосибирской области решили обойтись без массовых мероприятий на День народного единства 4 ноября.
— Мероприятия, приуроченные ко Дню народного единства, будут все исключительно переведены или в онлайн-формат или разбиты на несколько площадок с минимальным задействованием участников, — рассказал губернатор НСО Андрей Травников во время прямого эфира на официальной странице правительства в соцсети «ВКонтакте» сегодня, 27 октября.
Также в регионе сократили число массовых мероприятий, которые организуют министерства культуры и спорта. Их будут проводить в два раза меньше.
НГС вёл онлайн-трансляцию с выступления губернатора. Во время своей речи он рассказал о ситуации с коронавирусом в регионе и о том, как область справляется со второй волной.