В Новосибирск везут партию антибиотиков — мэр рассказал, на сколько её хватит

Антибиотики для Новосибирска отгрузили во Владивостоке
В аптеки Новосибирска и области на этой неделе поступят новые партии лекарств, которые необходимы при лечении ковида.
— В муниципальной аптечной сети на сегодняшний день присутствуют в достаточном количестве маски, противовирусные лекарственные формы, антисептики. Антибиотики отпускаются только по рецептам. 22-го числа отгружены во Владивостоке 12 тысяч стандартов антибиотиков, они должны прибыть сегодня или завтра. По тому спросу, который сегодня мы фиксируем, этого хватит на 10 дней, — рассказал мэр Новосибирска Анатолий Локоть во время оперативного совещания в правительстве Новосибирской области сегодня, 26 октября.
По словам заместителя губернатора НСО Сергея Сёмки, правительство провело переговоры с крупным оптовым поставщиком о закупке лекарств для аптек региона.
— С пятницы возобновился контракт с муниципальной аптечной сетью. Из 400 наименований, которые рекомендованы для лечения ковидом, началась поставка 330. 70 наименований, которые находятся в дефиците, на этой неделе будут поставлены не только в муниципальные аптеки, но и аптеки области, — рассказал Сергей Сёмка.
Анатолий Локоть добавил, что сейчас город ведёт работу с поставщиками, чтобы получить новые партии антибиотиков.
После сообщений о том, что в новосибирских аптеках не хватает лекарств, НГС решил провести эксперимент и проверить, действительно ли это так. Посмотрите, что из этого получилось.