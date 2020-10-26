В Новосибирск везут партию антибиотиков — мэр рассказал, на сколько её хватит

В аптеки Новосибирска и области на этой неделе поступят новые партии лекарств, которые необходимы при лечении ковида.

— В муниципальной аптечной сети на сегодняшний день присутствуют в достаточном количестве маски, противовирусные лекарственные формы, антисептики. Антибиотики отпускаются только по рецептам. 22-го числа отгружены во Владивостоке 12 тысяч стандартов антибиотиков, они должны прибыть сегодня или завтра. По тому спросу, который сегодня мы фиксируем, этого хватит на 10 дней, — рассказал мэр Новосибирска Анатолий Локоть во время оперативного совещания в правительстве Новосибирской области сегодня, 26 октября.