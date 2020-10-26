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В Новосибирск везут партию антибиотиков — мэр рассказал, на сколько её хватит

Препараты должны поступить на днях

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В аптеки поступят 70 видов лекарств для лечения коронавируса

В аптеки поступят 70 видов лекарств для лечения коронавируса

Антибиотики для Новосибирска отгрузили во Владивостоке

В аптеки Новосибирска и области на этой неделе поступят новые партии лекарств, которые необходимы при лечении ковида.

— В муниципальной аптечной сети на сегодняшний день присутствуют в достаточном количестве маски, противовирусные лекарственные формы, антисептики. Антибиотики отпускаются только по рецептам. 22-го числа отгружены во Владивостоке 12 тысяч стандартов антибиотиков, они должны прибыть сегодня или завтра. По тому спросу, который сегодня мы фиксируем, этого хватит на 10 дней, — рассказал мэр Новосибирска Анатолий Локоть во время оперативного совещания в правительстве Новосибирской области сегодня, 26 октября.

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По словам заместителя губернатора НСО Сергея Сёмки, правительство провело переговоры с крупным оптовым поставщиком о закупке лекарств для аптек региона.

— С пятницы возобновился контракт с муниципальной аптечной сетью. Из 400 наименований, которые рекомендованы для лечения ковидом, началась поставка 330. 70 наименований, которые находятся в дефиците, на этой неделе будут поставлены не только в муниципальные аптеки, но и аптеки области, — рассказал Сергей Сёмка.

Анатолий Локоть добавил, что сейчас город ведёт работу с поставщиками, чтобы получить новые партии антибиотиков.

После сообщений о том, что в новосибирских аптеках не хватает лекарств, НГС решил провести эксперимент и проверить, действительно ли это так. Посмотрите, что из этого получилось.

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антибиотикилекарствамэр Новосибирска
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