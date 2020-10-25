Простой горожанин — о том, как мэрия «заботится» о людях, перекрыв тротуар у парка «Городское начало»

Новосибирский фотограф Андрей Гребнев рассуждает о прелестях новосибирской урбанистики не впервые — ранее он раскритиковал нашумевшую велодорожку на Владимировской. В этот раз новосибирец обратил внимание на перекрытый тротуар в парке «Городское начало» и поделился наблюдениями, почему решения мэрии могут быть опасны для горожан. Публикуем его авторскую колонку-мнение.



Итак, снова разговор о набережной, а точнее, о парке «Городское начало». В связи со строительством четвертого моста перекрыли участок тротуара между недавно закрытым парком «Городское начало» и проезжей частью.