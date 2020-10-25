Простой горожанин — о том, как мэрия «заботится» о людях, перекрыв тротуар у парка «Городское начало»

Около парка «Городское начало» перекрыли тротуар для пешеходов
Новосибирский фотограф Андрей Гребнев рассуждает о прелестях новосибирской урбанистики не впервые — ранее он раскритиковал нашумевшую велодорожку на Владимировской. В этот раз новосибирец обратил внимание на перекрытый тротуар в парке «Городское начало» и поделился наблюдениями, почему решения мэрии могут быть опасны для горожан. Публикуем его авторскую колонку-мнение.
Итак, снова разговор о набережной, а точнее, о парке «Городское начало». В связи со строительством четвертого моста перекрыли участок тротуара между недавно закрытым парком «Городское начало» и проезжей частью.
Строительство моста — дело-то хорошее, надо же будет как-то ездить с одного берега на другой, когда закроют на капитальный ремонт Октябрьский мост (а вы думали, для чего строят четвертый?). Только вот оставили для прохода с набережной на улицу Фабричную и Красный проспект и обратно вот такой «временный проход».
Теперь для меня это единственный путь в центр: я езжу либо на велосипеде, либо хожу пешком. Если на велосипеде я могу проехать и по проезжей части (при этом для велосипедиста это место является частью повышенной опасности), то пешком останется только еще один вариант прохода — через улицу Восход.
Насколько временный — неизвестно. Но понятно, что в асфальт его не закатают (или закатают?). Это тогда еще повезло с погодой. Пока подсохло, да люди притоптали.
Я предполагал, что либо придется шастать после дождя по грязи, а там я хожу или езжу на велосипеде на Красный проспект ежедневно, либо (фантастическая версия) — закатают оставленный проход в асфальт. Но, увы, ждать ни дождя, ни тем более асфальта не пришлось. Потому что «заколотили» всё. И предложили новую схему движения пешеходов (о ней чуть позже и подробнее). Зная, какой там тротуар и как у нас их чистят, ждем зимы...
Вот так последние люди — те, кто успел — пробирались через этот забор.
А где нормальный тротуар перекрыт и есть сужение дороги, там теперь вечная пробка. Совсем неудобно перекрыли, потому что теперь здесь точно не пройти и проехать можно лишь с трудом.
Шесть проблем из-за перекрытия тротуара
Вот так выглядела фотопрогулка по единственному оставшемуся кратчайшему пешеходному пути, связывающему Речной вокзал и Красный проспект, на время закрытия прохода через набережную.
Проблема № 1 — пыль и выхлопные газы (вместо свежего воздуха набережной).
Проблема № 2 — в дождь вся грязь от машин будет на тротуаре, а брызги луж — на штанах.
Проблема № 3 — ничем не обозначенные пешеходные переходы на перекрестках, ведущих на улицу Инскую.
Проблема № 4 — проход через ничем не обозначенную парковку с автомобильными проездами под мостом (в народе «горбом Городецкого»).
Проблема № 5 — светофоры для пешеходов с одновременным правом проезда на зеленый автомобилей, движущихся направо.
Проблема № 6 — не все автомобили останавливаются даже на красный сигнал светофора.
Кстати, ранее парк «Городское начало» привлек внимание горожан потому, что там теплосети провели над землей — это сделали из-за нового моста. Строители рассказали НГС, когда уберут белые трубы.
Считаете ли вы, что перекрытие тротуара около парка «Городское начало» может навредить пешеходам?
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