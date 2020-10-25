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Андрей Гребнев

Фотограф, психолог, имиджмейкер
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Андрей Гребнев

Фотограф, психолог, имиджмейкер

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Простой горожанин — о том, как мэрия «заботится» о людях, перекрыв тротуар у парка «Городское начало»

Фотограф Андрей Гребнев рассказал и показал, чем это опасно для новосибирцев

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Полоса препятствий для горожан в этот раз оказалась в самом неподходящем месте

Полоса препятствий для горожан в этот раз оказалась в самом неподходящем месте

Около парка «Городское начало» перекрыли тротуар для пешеходов

Новосибирский фотограф Андрей Гребнев рассуждает о прелестях новосибирской урбанистики не впервые — ранее он раскритиковал нашумевшую велодорожку на Владимировской. В этот раз новосибирец обратил внимание на перекрытый тротуар в парке «Городское начало» и поделился наблюдениями, почему решения мэрии могут быть опасны для горожан. Публикуем его авторскую колонку-мнение.

Итак, снова разговор о набережной, а точнее, о парке «Городское начало». В связи со строительством четвертого моста перекрыли участок тротуара между недавно закрытым парком «Городское начало» и проезжей частью.

Строительство моста — дело-то хорошее, надо же будет как-то ездить с одного берега на другой, когда закроют на капитальный ремонт Октябрьский мост (а вы думали, для чего строят четвертый?). Только вот оставили для прохода с набережной на улицу Фабричную и Красный проспект и обратно вот такой «временный проход».

Людям приходится пробираться через грязь

Людям приходится пробираться через грязь

Теперь для меня это единственный путь в центр: я езжу либо на велосипеде, либо хожу пешком. Если на велосипеде я могу проехать и по проезжей части (при этом для велосипедиста это место является частью повышенной опасности), то пешком останется только еще один вариант прохода — через улицу Восход.

Насколько временный — неизвестно. Но понятно, что в асфальт его не закатают (или закатают?). Это тогда еще повезло с погодой. Пока подсохло, да люди притоптали.

Фото сделано <nobr class="_">17 октября</nobr> — ворота еще были открыты

Фото сделано 17 октября — ворота еще были открыты

Я предполагал, что либо придется шастать после дождя по грязи, а там я хожу или езжу на велосипеде на Красный проспект ежедневно, либо (фантастическая версия) — закатают оставленный проход в асфальт. Но, увы, ждать ни дождя, ни тем более асфальта не пришлось. Потому что «заколотили» всё. И предложили новую схему движения пешеходов (о ней чуть позже и подробнее). Зная, какой там тротуар и как у нас их чистят, ждем зимы...

Сейчас ворота уже закрыты — люди идут в обход по проезжей части или по предложенной схеме перехода

Сейчас ворота уже закрыты — люди идут в обход по проезжей части или по предложенной схеме перехода

Вот так последние люди — те, кто успел — пробирались через этот забор.

Спортивная подготовка новосибирцев проверена!

Спортивная подготовка новосибирцев проверена!

А где нормальный тротуар перекрыт и есть сужение дороги, там теперь вечная пробка. Совсем неудобно перекрыли, потому что теперь здесь точно не пройти и проехать можно лишь с трудом.

Из-за ограничений в этом месте теперь образуется пробка

Из-за ограничений в этом месте теперь образуется пробка

Шесть проблем из-за перекрытия тротуара

Вот так выглядела фотопрогулка по единственному оставшемуся кратчайшему пешеходному пути, связывающему Речной вокзал и Красный проспект, на время закрытия прохода через набережную.


Проблема № 1 — пыль и выхлопные газы (вместо свежего воздуха набережной).

Многие и так называют Новосибирск «Пылесибирском»

Многие и так называют Новосибирск «Пылесибирском»

Проблема № 2 — в дождь вся грязь от машин будет на тротуаре, а брызги луж — на штанах.

Такой расклад однозначно неудобен пешеходам

Такой расклад однозначно неудобен пешеходам

Проблема № 3 — ничем не обозначенные пешеходные переходы на перекрестках, ведущих на улицу Инскую.

Проблема № 4 — проход через ничем не обозначенную парковку с автомобильными проездами под мостом (в народе «горбом Городецкого»).

Парковка под мостом ничем не обозначена

Парковка под мостом ничем не обозначена

Проблема № 5 — светофоры для пешеходов с одновременным правом проезда на зеленый автомобилей, движущихся направо.

Проблема № 6 — не все автомобили останавливаются даже на красный сигнал светофора.

Кстати, ранее парк «Городское начало» привлек внимание горожан потому, что там теплосети провели над землей — это сделали из-за нового моста. Строители рассказали НГС, когда уберут белые трубы.

Считаете ли вы, что перекрытие тротуара около парка «Городское начало» может навредить пешеходам?

    Замечали какие-то еще урбанистические несовершенства города? Самое время сообщить об этом нашей редакции! Присылайте фото, видео, свои наблюдения.

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    дороги Новосибирскапарк «Городское начало»
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