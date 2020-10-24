Академгородок засыпало снегом. Жители лепят снежки, а животные радуются внезапной зиме — 10 милых фото

Сегодня, 24 октября, Советский район буквально засыпало снегом. Крупные хлопья начали падать с самого утра, а сейчас Академгородок выглядит совсем по-зимнему — и это притом, что к этому часу на правом берегу Новосибирска стоит хоть и морозная, но совсем бесснежная погода. Мы собрали подборку фотографий и видео наших читателей с первым по-настоящему зимним, пушистым снегом (не обошлось и без радующихся питомцев).

