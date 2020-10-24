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Академгородок засыпало снегом. Жители лепят снежки, а животные радуются внезапной зиме — 10 милых фото

Пока на правом берегу царит поздняя осень, в Советском районе уже наступила зима

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Лес в Академгородке быстро занесло снегом

Лес в Академгородке быстро занесло снегом

Новосибирский Академгородок засыпало снегом

Сегодня, 24 октября, Советский район буквально засыпало снегом. Крупные хлопья начали падать с самого утра, а сейчас Академгородок выглядит совсем по-зимнему — и это притом, что к этому часу на правом берегу Новосибирска стоит хоть и морозная, но совсем бесснежная погода. Мы собрали подборку фотографий и видео наших читателей с первым по-настоящему зимним, пушистым снегом (не обошлось и без радующихся питомцев).

Выпавший снег явно заинтересовал домашних котиков

Выпавший снег явно заинтересовал домашних котиков

А также порадовал пёселей&nbsp;

А также порадовал пёселей 

Зеленая листва и пушистый снег — так выглядит конец октября в Новосибирске

Зеленая листва и пушистый снег — так выглядит конец октября в Новосибирске

Можно даже лепить снежки

Можно даже лепить снежки

«Видимости ноль» — так прокомментировала снимок его автор в социальных сетях

«Видимости ноль» — так прокомментировала снимок его автор в социальных сетях

А вот уж совсем сказочный пейзаж

А вот уж совсем сказочный пейзаж

Кажется, снег для академовской белки тоже стал неожиданностью

Кажется, снег для академовской белки тоже стал неожиданностью

А вообще, наступила идеальная пора для неспешных прогулок. Главное, одеться потеплее

А вообще, наступила идеальная пора для неспешных прогулок. Главное, одеться потеплее

А ещё — запаситесь угощением для белочек

А ещё — запаситесь угощением для белочек

Хотя снег — это тоже своего рода угощение для некоторых питомцев (но лучше не стоит)

Снег в эти выходные обещали синоптики. Согласно их прогнозам, Новосибирск ожидает морозная погода (днем всего 0... +2 градуса), а в начале следующей недели в городе незначительно потеплеет до +7 градусов.

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Академгородокснег
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