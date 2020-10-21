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В Новосибирской области от коронавируса скончались еще 3 человека

В отделениях интенсивной терапии находятся 123 пациента

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Возраст умерших — больше 60 лет

Возраст умерших — больше 60 лет

Оперштаб Новосибирской области по борьбе с коронавирусом отчитался о смерти трех человек.

— Скончались еще 3 пациента: мужчины в возрасте 64, 65 лет и 81 года. Всего в регионе от коронавируса умерли 542 человека, — сообщает оперштаб по коронавирусу в Новосибирской области.

В отделениях интенсивной терапии находятся 123 человека. На ИВЛ — 27 пациентов.

Если вам известно, кем были умершие от ковида, вы знаете, как протекала их болезнь, то сообщите об этом в редакцию.

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Вчера стало известно о смерти директора Новосибирского колледжа культуры и искусств от коронавируса — последние дни Александр Иванов провел в ковидном госпитале.

В инфекционке скончался директор новосибирского «Медтранса» — коллеги говорят, что у него был ковид. Михаил Погуляев проработал руководителем учреждения 18 лет.

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