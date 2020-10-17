В Новосибирске прошёл «Тотальный Диктант» — публикуем 15 кадров с акции

В прошлом году новосибирцы написали «Тотальный диктант» 13 апреля. Текст для них диктовали Владимир Познер и Андрей Макаревич. НГС рассказывал об акции в онлайн-трансляции. Когда эксперты проверили работы, то выяснилось, что на «отлично» диктант написало чуть больше 1% жителей города.