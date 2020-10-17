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В Новосибирске прошёл «Тотальный Диктант» — публикуем 15 кадров с акции

В акции также приняли участие глухие и слабослышащие люди

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Акция стартовала сегодня днём

Акция стартовала сегодня днём

Жители Новосибирска приняли участие в «Тотальном диктанте»

Сегодня, 17 октября, в Новосибирске прошла акция «Тотальный диктант». С помощью этого проекта, который проводят ежегодно, сибиряки могут проверить свою грамотность. Несмотря на пандемию, у горожан была возможность поучаствовать в акции очно. Как это было — смотрите на снимках фотокорреспондента НГС Александр Ощепкова, который посетил «Тотальный диктант» в Новосибирском государственном техническом университете.

Все участники были в масках

Все участники были в масках

Тем, кто решил написать диктант, выдали ручки, на которых написана первая часть латинской фразы «через тернии — к звездам». У каждой из них свой индивидуальный номер

Тем, кто решил написать диктант, выдали ручки, на которых написана первая часть латинской фразы «через тернии — к звездам». У каждой из них свой индивидуальный номер

На одной из площадок НГТУ «Тотальный диктант» писали глухие и слабослышащие люди

На одной из площадок НГТУ «Тотальный диктант» писали глухие и слабослышащие люди

— Впервые в истории «Тотального диктанта» текст для глухих и слабослышащих переведён на русский жестовый язык двумя способами. Нужно понимать, что русский жестовый язык — это действительно другой язык, поэтому от качества перевода многое зависит, — рассказала PR-менеджер штаба «Тотального диктанта» в Новосибирске Александра Филонова

— Впервые в истории «Тотального диктанта» текст для глухих и слабослышащих переведён на русский жестовый язык двумя способами. Нужно понимать, что русский жестовый язык — это действительно другой язык, поэтому от качества перевода многое зависит, — рассказала PR-менеджер штаба «Тотального диктанта» в Новосибирске Александра Филонова

Акция проводится в течение двух часов

Акция проводится в течение двух часов

Из-за коронавирусных ограничений в НГТУ участие в диктанте могли принять 600 человек

Из-за коронавирусных ограничений в НГТУ участие в диктанте могли принять 600 человек

Всего на акцию в вузе зарегистрировались 300 желающих&nbsp;

Всего на акцию в вузе зарегистрировались 300 желающих 

Текст диктанта читали преподаватели кафедры филологии

Текст диктанта читали преподаватели кафедры филологии

Во время написания участники могут не указывать своё имя

Во время написания участники могут не указывать своё имя

Писатели ежегодно создают уникальные тексты для акции

Писатели ежегодно создают уникальные тексты для акции

Диктант пишут в разных городах России, но в Новосибирске его провели впервые

Диктант пишут в разных городах России, но в Новосибирске его провели впервые

Перед диктантом участники могли пройти подготовительные курсы

Перед диктантом участники могли пройти подготовительные курсы

Обычно акцию проводят весной, но в этом году её перенесли на осень из-за пандемии

Обычно акцию проводят весной, но в этом году её перенесли на осень из-за пандемии

В проверке работ будут участвовать профессиональные филологи

В проверке работ будут участвовать профессиональные филологи

В прошлом году новосибирцы написали «Тотальный диктант» 13 апреля. Текст для них диктовали Владимир Познер и Андрей Макаревич. НГС рассказывал об акции в онлайн-трансляции. Когда эксперты проверили работы, то выяснилось, что на «отлично» диктант написало чуть больше 1% жителей города.

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