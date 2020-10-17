Зона ушлых дельцов: как речку в центре Новосибирска год за годом отдают машинам, которых нет

Пока новосибирцы гуляют по новенькой набережной, а власти публикуют отчёты из свежепостроенного дисперсного парка на Затулинке и вовсю планируют благоустройство поймы речки Каменки на любезно предоставленные Москвой средства, почти в центре города буквально загибается другая речка — 1-я Ельцовка.



Так вышло, что в Заельцовском районе у проекта парка в пойме 1-й Ельцовки в своё время оказался слишком сильный конкурент — Заельцовский парк. Причём ему-то ничего не угрожало — ну, отсыпали бы там дорожки позже на пару лет, подумаешь. Тогда как несчастную территорию парка вдоль 1-й Ельцовки, придуманного больше 5 лет назад местными активистами, буквально рвут на части. Земля-то ценная, дорогая, прибыльная. И хотя улицу Предпринимателей здесь пока не построили, сами предприниматели вцепились в неё мёртвой хваткой.



Зелёная зона тут сравнительно небольшая — всего около километра длиной по двум берегам оставшегося на поверхности русла. Но вокруг, кроме сквера «Лучистый» и газона за остановкой «Кропоткина», ни одного зелёного пятна — одни каменные джунгли. А нужна зелёная зона тут необычайно, потому что гулять больше негде, кругом заборы и асфальт. Но добиться хотя бы просто неприкосновенности поймы речки активисты никак не могут.