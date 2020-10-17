Зона ушлых дельцов: как речку в центре Новосибирска год за годом отдают машинам, которых нет

Зелёную зону в центре Новосибирска разрывают на куски ради машин
У России, как известно, две беды. У столицы Сибири их три, потому что иначе, как бедой, состояние и число благоустроенных зелёных зон в городе не назовёшь. И вот вроде взялись за парки, убрали лоточников, получили много денег на новые парки и скверы, но кардинально ситуация не меняется. Просто потому, что одной рукой власти подписывают многообещающие концепции парков, а другой — отрезают земли там, где эти парки можно было бы сделать если не сейчас, то через год или два. О том, как одну из таких зон разрывают на части, рассказывает в своей авторской колонке журналист НГС Лиза Пичугина.
Пока новосибирцы гуляют по новенькой набережной, а власти публикуют отчёты из свежепостроенного дисперсного парка на Затулинке и вовсю планируют благоустройство поймы речки Каменки на любезно предоставленные Москвой средства, почти в центре города буквально загибается другая речка — 1-я Ельцовка.
Так вышло, что в Заельцовском районе у проекта парка в пойме 1-й Ельцовки в своё время оказался слишком сильный конкурент — Заельцовский парк. Причём ему-то ничего не угрожало — ну, отсыпали бы там дорожки позже на пару лет, подумаешь. Тогда как несчастную территорию парка вдоль 1-й Ельцовки, придуманного больше 5 лет назад местными активистами, буквально рвут на части. Земля-то ценная, дорогая, прибыльная. И хотя улицу Предпринимателей здесь пока не построили, сами предприниматели вцепились в неё мёртвой хваткой.
Зелёная зона тут сравнительно небольшая — всего около километра длиной по двум берегам оставшегося на поверхности русла. Но вокруг, кроме сквера «Лучистый» и газона за остановкой «Кропоткина», ни одного зелёного пятна — одни каменные джунгли. А нужна зелёная зона тут необычайно, потому что гулять больше негде, кругом заборы и асфальт. Но добиться хотя бы просто неприкосновенности поймы речки активисты никак не могут.
Если посмотреть на территорию на кадастровой карте, она вся изрезана на части — и роздана. Красивый вход в парк с Красного проспекта возле ТЦ «Европа» уже невозможен: в 2018 году УАСИ мэрии Новосибирска разрешило построить здесь автостоянку.
Ну ладно, может, сразу за ТЦ начнётся парк? Нет, там огромную территорию мэрия давно продала под — не поверите — парковку, и на ней уже успели построить избу «управленческой деятельности».
Может, будут беседки у воды под 4-этажным гаражом на Овражной, 1а? Это вряд ли: в прошлом году участок тоже отдали под стоянку. Огромного гаража и парковок перед ним ведь недостаточно.
У частного сектора за долгостроем торгового центра «Европейский» на этой неделе местные жители заметили экскаваторы. Думаю, вы уже догадались, что там начали строить: автостоянку, разумеется. А знаете, на сколько автомобилей? На десять. Это не шутка: 8,5 тысячи квадратных метров земли у реки для десяти автомобилей. Четыре под крышей, шесть снаружи. Это было бы даже смешно, если бы не было так страшно.
Ладно, а на небольшом кусочке на склоне правого берега Ельцовки рядом с ЖК «Астра» что? Конечно, автостоянка. Её, правда, ещё никто не успел начать строить, но долго ли умеючи, — земля выделена, не пропадать же добру.
Формально, конечно, это всё на благо города, потому что парковок-то действительно не хватает. Но все прекрасно понимают, что никаких цивилизованных стоянок там нет и не будет. Разве что для тех, кто купит квартиры в построенных над ними домах или офисы в бизнес-центрах.
Мало за какую зелёную зону горожане бьются настолько отчаянно, как за эту. Но над ними будто издеваются: тут отщипнут кусочек, там отрежут, здесь перезонируют. А что вы сделаете? Ну постоите с пикетами, не очень-то страшно. Тут, понимаете ли, генплан. Бюджет, опять же, просит регулярных пополнений. Карманы, согласитесь, пустовать не должны.
Чьи карманы? Ну не ваши же. Что вы как маленькие.
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