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Последние теплые выходные? Изучаем погоду на конец недели в Новосибирске

В субботу будет, в воскресенье возможны дождь и снег

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В воскресенье ожидаются небольшие снег и дождь

В воскресенье ожидаются небольшие снег и дождь

На выходные в Новосибирске резко потеплеет

По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, на выходных в Новосибирске и области потеплеет. Однако это тепло ненадолго — уже с понедельника вновь начнет холодать.

В субботу, 17 октября, температура воздуха ночью составит +2...+7 градусов, днем — +12...+14. День будет преимущественно без осадков. Ожидается юго-западный ветер со скоростью 6-11 метров в секунду.

А вот в воскресенье, 18 октября, будет уже попрохладнее — ночью и днем +6...+8 градусов с понижением в течение дня до +1...+3. Ночью преимущественно без осадков, а днем небольшие, местами умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. Будет дуть северо-западный ветер со скоростью 7-12 метров в секунду, днем местами с порывами до 17 м/с.

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