Нужен ли карантин? Обсуждаем с жителями Новосибирска — подборка мнений об ограничениях, которых нет

Новосибирцы высказались о возможном введении карантина
Авторская колонка Стаса Соколова на тему, почему власти медлят с введением карантина из-за коронавируса (он нашел 5 возможных причин), вызвала бурное обсуждение. Многие согласились с автором, но нашлись и те, кто искренне не понимает — почему ситуация с COVID-19 в Новосибирске ухудшается, а люди свободно ходят в бары, кинотеатры и торговые центры. Мы спросили новосибирцев в «Инстаграме», нужно ли вводить дополнительные меры ограничения из-за второй волны коронавируса, и получили почти 200 комментариев с разными мнениями. Кто-то уверенно заявляет: «Да, однозначно», другие твердят, что никаких ограничений вводить не нужно — мол, сезонный всплеск заболеваемости, не более. Мы выбрали самые любопытные мнения. Давайте обсудим их?
Почему нужно ввести карантин (или хотя бы сохранить нынешние меры)
— Неужели так трудно просто надеть маску в общественном месте? Самый действенный способ — штраф, — считает пользователь под ником smailinka1808 в «Инстаграме».
— Очень разумное решение принял Собянин, когда ввёл самоизоляцию для людей 65+, отменил льготные проездные для пенсионеров и школьников. Постановил 30% работников перевести на удалёнку. Ввёл дистанционку для школьников 6–11 классов до 1 ноября. Ну и жёстко регулирует ношение масок. За последние 5 месяцев в транспорте оштрафованы 96 тысяч безмасочников. Лекарства больным ковидом врачи привозят бесплатно. Сделайте у нас так же. Это оптимальные меры, — поддерживает Гостья, читательница НГС.
— В данной ситуации вполне реально закрыть некоторые общественные заведения (клубы, кинотеатры и прочее). Вузы также можно перевести на дистанционку, ибо если человек хочет учиться, то он будет стараться делать это при любых условиях (да, на дистанте очень сложно, знаю!). Но страшно осознавать, что рано или поздно «короной» могут заболеть твои близкие. Хочется, чтобы это скорее закончилось! Ношение масок, дистанция, обработка рук — очевидно, не спасает. Поэтому, думаю, вполне логично было бы ввести некоторые ограничения, — предлагает читательница под ником marinka.4118.
— Больничный надо сделать дистанционно, как в Москве было, чтобы вся семья могла сидеть дома на больничном, если хотя бы один член семьи с подозрением на ковид. Прописать чёткие рекомендации по лечению и озвучить подробные схемы лечения в средствах массовой информации, продавать антибиотики без рецепта врачей, — пишет комментатор под ником elenaparush.
— Если ввести карантин, то предприятия встанут и экономика обрушится. Если не вводить карантин, то люди будут массово болеть, работать будет некому, предприятия, опять же, встанут. Может, всё-таки лучше отправить на удалёнку всех, кого можно? — предлагает выход из ситуации читатель под ником Апрель.
— Всем с признаками ковида делать тест бесплатно! А не только тем, кому за 70. Большинство с ковидом, прикрывшись ОРВИ, выходят на работу и заражают других. Откуда статистика, если у большинства населения не берут анализ? — удивляется читательница под ником moiseevagala.
— Нужно носить маски, избегать большого скопления людей и пользоваться антисептиком. Люди, которые принципиально не носят маску, не понимают своим муравьиным мозгом, что они могут бессимптомно переносить вирус и заразить кого-то, — злится комментатор под ником salatova777viki.
— Если действующие правила будут работать, то ограничения не нужны. Нужно помогать врачам. И обеспечить тестирование желающих оперативное. А то «нет денег и температуры — идите лесом, не мешайте работать», — предлагает читатель под ником mariyak32.
— Распространения не будет, если все будут сидеть дома. Все. Питание и товары необходимые доставляются определёнными людьми в каждую квартиру. Государство должно заботиться о своих гражданах, все кредиты и ипотеки замораживаются. Будет такое? — спрашивает читатель под ником mixei9.
— Закрыть всё к чертям, посадить всю страну по домам, разделить бюджет страны на всех поровну, продукты поровну и ждать, от чего быстрее помрём, — усмехается читатель под ником khodyyyykin.
— Переболеть, наверное, придётся многим, ну очень трудно не подцепить эту заразу. Маски, конечно, нужны, но 100% защиты не обеспечат. Мне кажется, ни карантин, ни самоизоляцию-2 не введут. Пустят всё по шведскому варианту (будь что будет) и сохранят экономику (там, где она есть), — подводит итог читательница под ником irina__vasil.
Почему карантин не нужен (и вообще всё надо отменить!)
— А где ж вы были во времена H1N1 (сезонный грипп А. — Прим. ред.)? Чего-то при нём ограничений не было... Хотя его летальность достигала 50%... Вменяемые, пора прекращать клоунаду. Всем боящимся и верующим в постановления пора валить из города. Жить не мешайте! — высказывает своё мнение читатель под ником 6sus6lic6.
— Какой толк от карантина, кроме развала экономики, смерти людей из-за вовремя не оказанной помощи при других заболеваниях? Коронавирус был, есть и будет, периодически вспыхивая. Есть умники, которые требуют закрыть границы. Зачем это делать? Кроме гибели авиакомпаний, толку больше никакого. Вирус уже у нас в стране, привезут его теперь или нет — большой роли не играет, одним меньше, другим больше... Да, ситуация эпидемиологическая в большинстве открытых стран лучше, чем у нас. Меньше паники, больше здорового образа жизни, и коронавирус уйдёт сам, как появился, — рассуждает комментатор НГС под ником Гость.
— Пусть ограничивают себя сами, у кого иммунитет не прокачан. Сидеть без работы и денег не намерен. Ждать, что государство возместит за карантин? Ну его на фиг, — возмущается комментатор под ником 1van_karlovv.
— Я считаю, что маски (тем более как большинство их носит) не помогут обеим сторонам. Важнее соблюдать дистанцию, проветривать помещения и мыть руки, приходя домой и перед едой. Но маску надеваю, если вижу, что кого-то нервирую или просят надеть. А ограничения неэффективны, — объясняет свою позицию автор под ником vlv9530.
— Основная причина самоизоляции весной была в том, что врачи не знали, как лечить и бороться с вирусом. И если бы не карантин, то неизвестно, сколько бы людей погибло, и система здравоохранения уж точно не была готова к такому масштабному разрыву. Она и сейчас не справляется, но научились лечить, — объясняет Наталья, почему не стоит вводить жёсткий карантин.
— Нельзя вводить жёсткие ограничения, экономика не выдержит, а люди на что жить будут?! Дистант — не вариант. Дети должны учиться очно. Ковид не уйдёт ни через полгода, ни через год. Учёные говорят, что он станет таким же заболеванием, как грипп. Невозможно вводить самоизоляцию каждую весну-осень, стирая иммунитет. Нужно укреплять иммунитет, соблюдать меры профилактики. Всем здоровья, — приводит свои аргументы читатель lesya_malisheva.
— Да, конечно, закройте всех к чертям в квартирах, заварите двери, на окна решетки. Кушать по СМС отправляйте, и чтобы обязательно в масках сидели! Я думаю, мы и это стерпим, схаваем, — категорично заявляет читатель под ником ginezis666.
— Всё будет хорошо. В это время все простывают. Скоро всё закончится. К Новому году точно. И не надо никаких ограничений, — верит читательница под ником sokolovskaya.nat.
А вы в каком лагере?
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