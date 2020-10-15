Нужен ли карантин? Обсуждаем с жителями Новосибирска — подборка мнений об ограничениях, которых нет

— Больничный надо сделать дистанционно, как в Москве было, чтобы вся семья могла сидеть дома на больничном, если хотя бы один член семьи с подозрением на ковид. Прописать чёткие рекомендации по лечению и озвучить подробные схемы лечения в средствах массовой информации, продавать антибиотики без рецепта врачей, — пишет комментатор под ником elenaparush.



— Если ввести карантин, то предприятия встанут и экономика обрушится. Если не вводить карантин, то люди будут массово болеть, работать будет некому, предприятия, опять же, встанут. Может, всё-таки лучше отправить на удалёнку всех, кого можно? — предлагает выход из ситуации читатель под ником Апрель.





— Всем с признаками ковида делать тест бесплатно! А не только тем, кому за 70. Большинство с ковидом, прикрывшись ОРВИ, выходят на работу и заражают других. Откуда статистика, если у большинства населения не берут анализ? — удивляется читательница под ником moiseevagala.



— Нужно носить маски, избегать большого скопления людей и пользоваться антисептиком. Люди, которые принципиально не носят маску, не понимают своим муравьиным мозгом, что они могут бессимптомно переносить вирус и заразить кого-то, — злится комментатор под ником salatova777viki.

