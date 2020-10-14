В суд привезли полицейского, подозреваемого в убийстве девушки-трансгендера (онлайн-трансляция)

В прошлом году Виктория Басаковская рассказывала корреспонденту НГС о своей жизни, поддержке семьи и конфликте с новосибирским фитнес-клубом. Её не пустили в зал из-за пола.
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Заседание продолжается. Журналисты ждут его окончания в коридоре.
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На вопрос: «Зачем вы убили Вику?» подозреваемый не ответил.
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Подозреваемого привели.
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Заседание суда будет проходить в закрытом режиме.
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На странице в соцсетях у Дениса К. много репостов про хорошие поступки полицейских, пропаганда здорового образа жизни и снимки с племянниками. Под одной из фотографий подпись: «Задумайся, прежде чем сделать плохой поступок. У тебя за спиной ребёнок, который думает, что ты для него герой!».
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Что известно про Дениса К.
Подруга Виктории рассказала, как вёл себя подозреваемый в отношениях с девушкой.
По словам Алины, полицейский постоянно ревновал её к бывшему, которого звали Максим, это проскальзывало и в разговорах с друзьями, и в рассказах самой Виктории.
— Он психически больной человек, я не знаю, как его взяли в полицию. Отношения у Вики и Дениса были не очень. Она постоянно плакалась мне, жаловалась, звонила. Был случай, когда Вика готовила яблоки в карамели и горячая карамель попала ей на палец, но вместо того, чтобы её успокоить, Денис начал материться. Со слов Вики, он иногда бил до такого состояния, что она теряла сознание, после приходила в себя уже под одеялом на кровати, а он стоял над ней и ревел.
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13 октября тело Виктории было найдено в 700 метрах от села Бурмистрово Искитимского района Новосибирской области.
По подозрению в убийстве был задержан 20-летний сотрудник ППС Железнодорожного района Новосибирска Денис К.
Друзья девушки рассказали, что Виктория и Денис раньше встречались, но весной этого года расстались. Убить Викторию он мог из-за ревности.
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В зал заседания зашла судья.
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Кто такая Виктория Басаковская
Виктории Басаковской — известной новосибирской девушке-трансгендеру — в конце сентября исполнилось 24 года, а через несколько недель её нашли мёртвой.
Виктория родом из Казахстана, там у неё остались все родственники. В Новосибирске из близких — только подруга Алина (имя изменено), с которой она в последнее время жила вместе. Виктория была трансгендером, но сменить пол в паспорте она не успела и по документам числилась Николаем Басаковским. Когда она не вернулась домой, подруга обратилась с заявлением на розыск.
В ориентировке пропавшую называли мужским именем.
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Подозреваемого пока не привели, поэтому напомним вам детали дела.
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Корреспондент НГС уже находится в здании суда.
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