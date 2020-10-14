В суд привезли полицейского, подозреваемого в убийстве девушки-трансгендера (онлайн-трансляция)

Подруга Виктории рассказала, как вёл себя подозреваемый в отношениях с девушкой.

По словам Алины, полицейский постоянно ревновал её к бывшему, которого звали Максим, это проскальзывало и в разговорах с друзьями, и в рассказах самой Виктории.

— Он психически больной человек, я не знаю, как его взяли в полицию. Отношения у Вики и Дениса были не очень. Она постоянно плакалась мне, жаловалась, звонила. Был случай, когда Вика готовила яблоки в карамели и горячая карамель попала ей на палец, но вместо того, чтобы её успокоить, Денис начал материться. Со слов Вики, он иногда бил до такого состояния, что она теряла сознание, после приходила в себя уже под одеялом на кровати, а он стоял над ней и ревел.

