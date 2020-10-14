НГТУ ищет подрядчика на строительство нового общежития за миллиард

Новосибирский государственный технический университет ищет подрядчика на строительство нового общежития. Максимальная цена контракта — 1 миллиард 161 миллион рублей. Аукцион размещен на сайте госзакупок.



— Финансирование: средства бюджетного учреждения, в том числе предоставленные из федерального бюджета в форме субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства, — говорится в документе об аукционе.



Согласно документации, в общежитии будет два корпуса. В первом построят 15 этажей, там смогут разместить 450 студентов. Второй корпус — 12-этажный — рассчитан на 340 мест. Между ними будет надземный переход. Общежитие построят на пересечении улиц Блюхера, Космической, Геодезической и проспекта Карла Маркса.