НГТУ ищет подрядчика на строительство нового общежития за миллиард

Новосибирский государственный технический университет ищет подрядчика на строительство нового общежития. Максимальная цена контракта — 1 миллиард 161 миллион рублей. Аукцион размещен на сайте госзакупок.
— Финансирование: средства бюджетного учреждения, в том числе предоставленные из федерального бюджета в форме субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства, — говорится в документе об аукционе.
Согласно документации, в общежитии будет два корпуса. В первом построят 15 этажей, там смогут разместить 450 студентов. Второй корпус — 12-этажный — рассчитан на 340 мест. Между ними будет надземный переход. Общежитие построят на пересечении улиц Блюхера, Космической, Геодезической и проспекта Карла Маркса.
В НГТУ сообщили, что проект здания подготовило архитектурно-строительное бюро «Диас».
— Новое общежитие будет построено для иногородних и иностранных студентов. В нём разместятся кафе и столовая, тренажерный зал и современные комнаты самоподготовки, — говорится в сообщении на сайте НГТУ.
Подрядчик должен будет выполнить демонтажные и общестроительные работы, обустроить фундаменты, перегородки, кровлю и прочие конструкции. Также он проведет инженерные сети, подготовит систему пожарной безопасности и выполнит благоустройство территории.
Электронный аукцион проведут 21 октября. Дата окончания строительства — 25 декабря 2022 года.
Ранее стало известно, что строительство общежития поддержал министр науки и высшего образования РФ. Он же подписал приказ о том, что здание построят в ближайшие три года.