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НГТУ ищет подрядчика на строительство нового общежития за миллиард

В новом здании будет два корпуса

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Новое общежитие для НГТУ построят за три года

Новое общежитие для НГТУ построят за три года

Новосибирский государственный технический университет ищет подрядчика на строительство нового общежития. Максимальная цена контракта — 1 миллиард 161 миллион рублей. Аукцион размещен на сайте госзакупок.

— Финансирование: средства бюджетного учреждения, в том числе предоставленные из федерального бюджета в форме субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства, — говорится в документе об аукционе.

Согласно документации, в общежитии будет два корпуса. В первом построят 15 этажей, там смогут разместить 450 студентов. Второй корпус — 12-этажный — рассчитан на 340 мест. Между ними будет надземный переход. Общежитие построят на пересечении улиц Блюхера, Космической, Геодезической и проспекта Карла Маркса.

В НГТУ сообщили, что проект здания подготовило архитектурно-строительное бюро «Диас».

— Новое общежитие будет построено для иногородних и иностранных студентов. В нём разместятся кафе и столовая, тренажерный зал и современные комнаты самоподготовки, — говорится в сообщении на сайте НГТУ.

Подрядчик должен будет выполнить демонтажные и общестроительные работы, обустроить фундаменты, перегородки, кровлю и прочие конструкции. Также он проведет инженерные сети, подготовит систему пожарной безопасности и выполнит благоустройство территории.

Электронный аукцион проведут 21 октября. Дата окончания строительства — 25 декабря 2022 года.

Так выглядит проект нового общежития, который разработало бюро «Диас»

Так выглядит проект нового общежития, который разработало бюро «Диас»

Ранее стало известно, что строительство общежития поддержал министр науки и высшего образования РФ. Он же подписал приказ о том, что здание построят в ближайшие три года.

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ГосзакупкиНГТУобщежитие
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