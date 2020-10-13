Полицейские пришли в бассейн «Нептун» проверять маски у посетителей

В новосибирском бассейне «Нептун» нашли нарушителей масочного режима
В новосибирском бассейне «Нептун» в Калининском районе полицейские проверили, как посетители носят маски. После этого некоторых людей вывели из здания.
— 9:45 — 10:00 проводилась проверка масочного режима сотрудниками полиции. Протоколы при мне не составлялись, нескольких человек вывели на улицу, возможно, забрали в отдел полиции. Человека 3–4, с ними проводили беседу на улице, я туда не выходил, поэтому не знаю, забрали их или нет, — рассказал Петр Булыко, начальник отдела «Плавательный бассейн».
По правилам посетители должны доходить в маске до раздевалки. Проверку провели в холле бассейна. По словам Петра Булыко, у некоторых посетителей не оказалось при себе масок, кто-то начал возмущаться и отказывался их надевать. При этом у полицейских не было претензий к тем, кто надел маски.
— Охрана, администратор, кассир просят надевать маски. Охрана сразу говорит: «Надевайте маски». Каждый день приходят люди, которых просишь носить маски, а они начинают говорить, что это незаконно, что им грубят, просят книгу жалоб, 1–2 человека таких точно в день приходят, — говорит начальник отдела.
В пресс-службе ГУ МВД по НСО пообещали позднее рассказать о результатах рейда.
Утром 1 октября в районе остановки «Телецентр» в Ленинском районе Новосибирска на наличие масок проверяли пассажиров маршруток и автобусов.
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