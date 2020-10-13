Полицейские пришли в бассейн «Нептун» проверять маски у посетителей

В новосибирском бассейне «Нептун» в Калининском районе полицейские проверили, как посетители носят маски. После этого некоторых людей вывели из здания.



— 9:45 — 10:00 проводилась проверка масочного режима сотрудниками полиции. Протоколы при мне не составлялись, нескольких человек вывели на улицу, возможно, забрали в отдел полиции. Человека 3–4, с ними проводили беседу на улице, я туда не выходил, поэтому не знаю, забрали их или нет, — рассказал Петр Булыко, начальник отдела «Плавательный бассейн».

