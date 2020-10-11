Вернётся ли в Новосибирск тепло? Изучаем прогноз погоды на ближайшую неделю

Уходящая неделя не радовала жителей Новосибирска погодой. Город несколько раз накрывали самые настоящие октябрьские метели, затем снег таял и дороги превращались в каток. Из-за этого автолюбителям пришлось выстраиваться в длинные очереди на шиномонтаж, чтобы экстренно сменить летнюю резину на зимнюю.

Однако синоптики пообещали, что совсем скоро в городе потеплеет. Мы изучили прогноз погоды в Новосибирске, чтобы узнать, действительно ли в город хотя бы ненадолго вернётся тёплая осень.

Так о данным Gismeteo, начиная с понедельника температура начнёт постепенно повышаться. В четверг воздух прогреется до +9 градусов, также будет тепло в субботу и в воскресенье. Однако первая половина недели будет сопровождаться облачностью и небольшими дождями.