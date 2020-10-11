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Вернётся ли в Новосибирск тепло? Изучаем прогноз погоды на ближайшую неделю

Теплее в городе станет, но будет дождливо

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Неделя будет дождливой

Неделя будет дождливой

В Новосибирске ожидаются дожди и потепление

Уходящая неделя не радовала жителей Новосибирска погодой. Город несколько раз накрывали самые настоящие октябрьские метели, затем снег таял и дороги превращались в каток. Из-за этого автолюбителям пришлось выстраиваться в длинные очереди на шиномонтаж, чтобы экстренно сменить летнюю резину на зимнюю.

Однако синоптики пообещали, что совсем скоро в городе потеплеет. Мы изучили прогноз погоды в Новосибирске, чтобы узнать, действительно ли в город хотя бы ненадолго вернётся тёплая осень.

Так о данным Gismeteo, начиная с понедельника температура начнёт постепенно повышаться. В четверг воздух прогреется до +9 градусов, также будет тепло в субботу и в воскресенье. Однако первая половина недели будет сопровождаться облачностью и небольшими дождями.

По данным сервиса «Яндекс.Погода», в Новосибирске в течение недели потеплеет: если завтра температура воздуха днём составит +7 градусов, то в субботу, 17 октября, столбик термометра поднимется до +12 градусов выше ноля. Дождь будет идти в понедельник, вторник, четверг и воскресенье.

Центр «Фобос» сообщает, что самым тёплым днём будет четверг, когда температура поднимется до +11 градусов по Цельсию. По прогнозу на неделе в Новосибирске пройдут небольшие дожди, будет облачно. Также на следующий день после потепления 15 октября в городе снова поголодает. Дневная температура в пятницу, 16 октября, составить +7 градусов.

Ранее НГС публиковал колонку новосибирского синоптика, который объяснил, почему в прогнозах погоды встречаются ошибки.

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осень в Новосибирскепрогноз погоды
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