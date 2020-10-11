Территорию ТЭЦ-2 заволокло паром: рассказываем, что произошло

В Новосибирске сегодня днём территорию ТЭЦ-2 заволокло паром, который поднялся очень высоко — его можно было заметить с дороги. Читатели НГС прислали в редакцию видео около 14:30.



В СГК объяснили, что никакой аварии в это время не было. Специалисты запускали котёл в работу после ремонта.