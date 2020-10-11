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Территорию ТЭЦ-2 заволокло паром: рассказываем, что произошло

Рабочие запустили котёл после ремонта

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Котёл работает исправно

Котёл работает исправно

В Новосибирске территорию ТЭЦ-2 заволокло паром

В Новосибирске сегодня днём территорию ТЭЦ-2 заволокло паром, который поднялся очень высоко — его можно было заметить с дороги. Читатели НГС прислали в редакцию видео около 14:30.

В СГК объяснили, что никакой аварии в это время не было. Специалисты запускали котёл в работу после ремонта.

— 11 октября специалисты ТЭЦ-2 производили запуск котла № 9 после проведенного капитального ремонта. Перед пуском произвели отмыв ранее законсервированных поверхностей котла — эта технологическая операция сопровождается выбросом пара в атмосферу. В настоящее время котел включен, работает штатно, пара нет, — рассказали корреспонденту НГС в СГК.

В конце сентября «Сибирская генерирующая компания» предупреждала горожан о возникновении возможных неудобств из-за работ на ТЭЦ-2.

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СГКТЭЦ-2пар
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