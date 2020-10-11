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КАМАЗ разбросал использованные медицинские маски на дороге в Новосибирске

Грузовик перевозил незакрытые мусорные пакеты

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Как минимум на протяжении трёх минут, по словам читательницы НГС, маски разлетались по дороге

Как минимум на протяжении трёх минут, по словам читательницы НГС, маски разлетались по дороге

В Новосибирске КАМАЗ разбросал использованные маски на дороге

В Новосибирске КАМАЗ разбросал использованные маски по дороге. В кузове были незакрытые мусорные пакеты. Инцидент попал на видео.

— Маски с ковидом летают по городу, — прислала в редакцию видео читательница НГС. — Пока ехали минуты три за ним, маски вылетали постоянно. Потом мы его обогнали.

Автор: читательница НГС

Ролик девушка сняла вчера днём на улице Фрунзе. По всему пути из грузовика вылетали маски.

Утром 8 октября в Новосибирске на Бердском шоссе столкнулись тягач Freightliner и небольшой фургончик. От сильного удара тягач развернуло и выкинуло на разделительную полосу, а фургон оказался на обочине — из его кузова высыпался груз.

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медицинские маскиКАМАЗ
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