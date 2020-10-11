КАМАЗ разбросал использованные медицинские маски на дороге в Новосибирске

В Новосибирске КАМАЗ разбросал использованные маски по дороге. В кузове были незакрытые мусорные пакеты. Инцидент попал на видео.



— Маски с ковидом летают по городу, — прислала в редакцию видео читательница НГС. — Пока ехали минуты три за ним, маски вылетали постоянно. Потом мы его обогнали.