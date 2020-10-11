КАМАЗ разбросал использованные медицинские маски на дороге в Новосибирске

В Новосибирске КАМАЗ разбросал использованные маски на дороге
В Новосибирске КАМАЗ разбросал использованные маски по дороге. В кузове были незакрытые мусорные пакеты. Инцидент попал на видео.
— Маски с ковидом летают по городу, — прислала в редакцию видео читательница НГС. — Пока ехали минуты три за ним, маски вылетали постоянно. Потом мы его обогнали.
Автор: читательница НГС
Ролик девушка сняла вчера днём на улице Фрунзе. По всему пути из грузовика вылетали маски.
Утром 8 октября в Новосибирске на Бердском шоссе столкнулись тягач Freightliner и небольшой фургончик. От сильного удара тягач развернуло и выкинуло на разделительную полосу, а фургон оказался на обочине — из его кузова высыпался груз.