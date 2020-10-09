Для расследования дела умершей двухлетней Аделины Кинчаровой создана следственная группа

Теперь из-за общественного резонанса создана следственная группа, которая будет работать над этим делом.

— В сентябре в связи с большим общественным обсуждением этого дела была создана следственная группа в составе нескольких следователей. Предварительное следствие продлено. Это дело взял под личный контроль Алексей Максименко (руководитель следственного управления СК РФ по Новосибирской области. — Прим. ред.), он с потерпевшей стороной находится на связи, — рассказала Ольга Тонких, адвокат семьи Кинчаровых.

Она опровергла информацию, что родители умершей девочки сейчас находятся под подпиской о невыезде.



— Всё, что пишут о подписке о невыезде Кинчаровых и то, что родители избивали ребёнка и нанесли ей тупую травму живота, — полный абсурд. Просто, видимо, некоторые нечистоплотные СМИ пытаются перевернуть трагедию родителей и, не проверив факты, подойдя к ситуации необъективно, заработать себе имя, опубликовывая неправдивую информацию, — возмущается Ольга Тонких.