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Для расследования дела умершей двухлетней Аделины Кинчаровой создана следственная группа

Руководитель СК в регионе взял эту историю на личный контроль

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Девочке стало плохо после того, как она выпила питьевой йогурт

Девочке стало плохо после того, как она выпила питьевой йогурт

К делу о смерти 2-летней Аделины Кинчаровой подключились три следователя

Расследованием дела о смерти двухлетней девочки в Детской городской клинической больнице № 1 в Новосибирске займется следственная группа, в которую входят три следователя.

Уголовное дело возбудили в феврале этого года по статье 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей», срок давности которой истекает через два года. Дело передавали от следователя к следователю больше пяти раз — родители Аделины были этим недовольны.

СЮЖЕТ

Смерть двухлетней Аделины

Теперь из-за общественного резонанса создана следственная группа, которая будет работать над этим делом.

— В сентябре в связи с большим общественным обсуждением этого дела была создана следственная группа в составе нескольких следователей. Предварительное следствие продлено. Это дело взял под личный контроль Алексей Максименко (руководитель следственного управления СК РФ по Новосибирской области. — Прим. ред.), он с потерпевшей стороной находится на связи, — рассказала Ольга Тонких, адвокат семьи Кинчаровых.

Она опровергла информацию, что родители умершей девочки сейчас находятся под подпиской о невыезде.

— Всё, что пишут о подписке о невыезде Кинчаровых и то, что родители избивали ребёнка и нанесли ей тупую травму живота, — полный абсурд. Просто, видимо, некоторые нечистоплотные СМИ пытаются перевернуть трагедию родителей и, не проверив факты, подойдя к ситуации необъективно, заработать себе имя, опубликовывая неправдивую информацию, — возмущается Ольга Тонких.

Родители Аделины нашли&nbsp;<a href="https://ngs.ru/text/health/2020/03/11/69018454/" class="_">некоторые несостыковки</a>&nbsp;в истории болезни дочери: ряд анализов не сходится по времени, фамилия написана с ошибкой и так далее

Родители Аделины нашли некоторые несостыковки в истории болезни дочери: ряд анализов не сходится по времени, фамилия написана с ошибкой и так далее

— Следственными органами СК России по Новосибирской области по указанному факту возбуждено и расследуется уголовное дело. Расследование каждого уголовного дела о ятрогенных преступлениях, то есть причинивших вред здоровью пациента из-за ненадлежащего оказания медицинских услуг, находятся на контроле руководства следственного управления, — прокомментировала НГС Анастасия Кулешова, старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ.

Сейчас, по её словам, проводятся особо сложные экспертизы, чтобы установить наличие либо отсутствие в действиях врачей признаков состава преступления.

История произошла в январе 2020 года: двухлетняя Аделина Кинчарова 19 января съела йогурт — после этого у неё заболел живот, девочку вырвало. Родители вызвали скорую, которая отвезла их в Городскую детскую клиническую больницу скорой медицинской помощи, но из-за подозрения на сахарный диабет ребенка перенаправили в Детскую городскую клиническую больницу № 1. Родителям не разрешили остаться с дочкой, а утром они узнали, что Аделина умерла. Подробнее историю Аделины Кинчаровой можете прочитать в специальном сюжете.

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