«На 15% увеличилось количество кремаций»: директор Новосибирского крематория — о ситуации за последнюю неделю

При этом он добавил, что в июле был нехарактерный всплеск кремаций:

— Обычно летом всё идёт на спад. Бывает 15 кремаций в сутки, а в этом июле было в среднем от 23 кремаций в сутки.

Кроме того, Борис Якушин рассказал, что сейчас, последняя неделя с прошлого четверга по сегодняшний четверг, количество кремаций увеличилось на 15%.

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