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«На 15% увеличилось количество кремаций»: директор Новосибирского крематория — о ситуации за последнюю неделю

Он не связывает увеличение с пандемией, но всё же отмечает всплеск

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Так выглядит крематорий внутри

Так выглядит крематорий внутри

В Новосибирске увеличилось число кремаций за последнюю неделю

Директор Новосибирского крематория Борис Якушин сообщил о том, что за последнюю неделю количество кремаций выросло на 15%.

— Действительно, количество кремаций увеличилось, но связать это с пандемией лично я не решаюсь. Обычно из года в год период с октября по февраль достаточно острый. Могу спрогнозировать, что кремаций в декабре будет больше, а к марту всё пойдёт на спад. Хоть смерть нельзя спрогнозировать, но тем не менее есть подобная статистика, — прокомментировал ситуацию с увеличением кремаций с началом пандемии Борис Якушин журналисту НГС.

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При этом он добавил, что в июле был нехарактерный всплеск кремаций:

Обычно летом всё идёт на спад. Бывает 15 кремаций в сутки, а в этом июле было в среднем от 23 кремаций в сутки.

Кроме того, Борис Якушин рассказал, что сейчас, последняя неделя с прошлого четверга по сегодняшний четверг, количество кремаций увеличилось на 15%.

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