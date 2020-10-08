«На 15% увеличилось количество кремаций»: директор Новосибирского крематория — о ситуации за последнюю неделю

В Новосибирске увеличилось число кремаций за последнюю неделю
Директор Новосибирского крематория Борис Якушин сообщил о том, что за последнюю неделю количество кремаций выросло на 15%.
— Действительно, количество кремаций увеличилось, но связать это с пандемией лично я не решаюсь. Обычно из года в год период с октября по февраль достаточно острый. Могу спрогнозировать, что кремаций в декабре будет больше, а к марту всё пойдёт на спад. Хоть смерть нельзя спрогнозировать, но тем не менее есть подобная статистика, — прокомментировал ситуацию с увеличением кремаций с началом пандемии Борис Якушин журналисту НГС.
При этом он добавил, что в июле был нехарактерный всплеск кремаций:
— Обычно летом всё идёт на спад. Бывает
Кроме того, Борис Якушин рассказал, что сейчас, последняя неделя с прошлого четверга по сегодняшний четверг, количество кремаций увеличилось на 15%.
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