Новосибирцев предупредили о похолодании и гололедице — прогноз на ближайшие дни

Синоптики предупредили, что в Новосибирске температура воздуха опустится ещё ниже — ночью до -4 градусов, а днём не выше +3 градусов тепла.



— По данным ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», с 7 по 9 октября на территории города Новосибирска ожидаются осадки в виде мокрого снега, на дорогах гололедица, ночная температура воздуха опустится до -4 градусов. Это может осложнить дорожную обстановку, — предупредили в пресс-службе мэрии.





7 октября ночные температуры будут от -1 до +1 градуса, днем до +4 градусов. Сегодня ожидается облачная погода с прояснениями, ночью и днём возможны осадки в виде мокрого снега. На дорогах местами гололедица.