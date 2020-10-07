Новосибирцев предупредили о похолодании и гололедице — прогноз на ближайшие дни

Температуры в Новосибирске опустятся ещё ниже
Синоптики предупредили, что в Новосибирске температура воздуха опустится ещё ниже — ночью до -4 градусов, а днём не выше +3 градусов тепла.
— По данным ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», с 7 по 9 октября на территории города Новосибирска ожидаются осадки в виде мокрого снега, на дорогах гололедица, ночная температура воздуха опустится до -4 градусов. Это может осложнить дорожную обстановку, — предупредили в пресс-службе мэрии.
7 октября ночные температуры будут от -1 до +1 градуса, днем до +4 градусов. Сегодня ожидается облачная погода с прояснениями, ночью и днём возможны осадки в виде мокрого снега. На дорогах местами гололедица.
8 и 9 октября ночные температуры опустятся до -2... -4 градусов, днем не выше +1... +3 градусов. Ветер северо-западный 4–9 м/с, порывы до 14 м/с.
При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо обращаться по телефону 051.
Недавно на Алтае выпал снег — всё стало выглядеть сказочным и волшебным. Посмотрите сами.
В Новосибирске из-за похолодания снег ненадолго лёг и припорошил зелёную траву — новосибирцы выложили десятки завораживающих снимков снежного города. Посмотрите их тут.
Самый первый снег в этом году выпал в Новосибирске ещё в конце сентября, но мы успели поймать его на фото.