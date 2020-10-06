«Особый режим дезинфекции»: в НОВАТе рассказали, как театр борется с ковидом

Новосибирский театр оперы и балета рассказал и показал, как сотрудники обрабатывают помещения для профилактики коронавирусной инфекции.



— В театре введен особый режим дезинфекции помещений, все поверхности, которых касаются люди, регулярно обрабатываются. Каждые два часа в помещениях театра производится дезинфицирующая обработка с помощью средств, имеющих соответствующие сертификаты и зарегистрированных в установленном порядке. Приготовление и применение рабочих растворов дезинфекционных средств производится согласно рекомендациям производителя. В вестибюле, зрительских фойе, туалетных комнатах и в театральных буфетах размещены дозаторы с антисептиком для обработки рук. Сотрудники театра находятся на рабочих местах в масках и перчатках, проходят регулярный контроль температуры тела и тестирование на наличие коронавирусной инфекции, — сообщили в пресс-службе театра.