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«Особый режим дезинфекции»: в НОВАТе рассказали, как театр борется с ковидом

Помещения театра обрабатывают каждые два часа

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Если у сотрудника подозревают коронавирус или его диагноз подтвержден, его отстраняют от работы. Тех, кто с ним контактировал, изолируют или отправляют на удалёнку

Если у сотрудника подозревают коронавирус или его диагноз подтвержден, его отстраняют от работы. Тех, кто с ним контактировал, изолируют или отправляют на удалёнку

Новосибирский театр оперы и балета рассказал и показал, как сотрудники обрабатывают помещения для профилактики коронавирусной инфекции.

— В театре введен особый режим дезинфекции помещений, все поверхности, которых касаются люди, регулярно обрабатываются. Каждые два часа в помещениях театра производится дезинфицирующая обработка с помощью средств, имеющих соответствующие сертификаты и зарегистрированных в установленном порядке. Приготовление и применение рабочих растворов дезинфекционных средств производится согласно рекомендациям производителя. В вестибюле, зрительских фойе, туалетных комнатах и в театральных буфетах размещены дозаторы с антисептиком для обработки рук. Сотрудники театра находятся на рабочих местах в масках и перчатках, проходят регулярный контроль температуры тела и тестирование на наличие коронавирусной инфекции, — сообщили в пресс-службе театра.

Также в театре сообщили, что в случае подозрения на заражение или подтверждения диагноза COVID сотрудники театра временно отстраняются от работы, а все контактировавшие с ними изолируются либо переводятся на удалённую работу. Кроме того, руководство театра координирует свои действия с управлением Роспотребнадзора.

В воскресенье, 4 октября, художественный руководитель НОВАТа Владимир Кехман подтвердил НГС информацию о том, что у 21 сотрудника театра выявили ковид.

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НОВАТОперный театркоронавируспрофилактика COVID-19
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