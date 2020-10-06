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«Киа Рио» решил прорваться на территорию закрытого ЖК. Камеры сняли, как машина ради этого наезжает на охранника

После происшествия мужчина обратился в больницу и полицию

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Охранник пытался остановить водителя, но тот продолжал ехать

Охранник пытался остановить водителя, но тот продолжал ехать

Водитель наехал на охранника при въезде на закрытую территорию ЖК

Вчера, 5 октября, на территорию жилого комплекса «Оазис» в Октябрьском районе Новосибирска пытался заехать «Киа Рио» без ключ-карты. Охранник пытался остановить водителя, встав перед машиной. Автомобиль не остановился и продолжил ехать, толкая мужчину.

— У нас закрытая территория, и охрана контролирует въезд. Для того чтобы проехать на территорию, должна быть ключ-карта. Охранники это контролируют, но есть люди, которые пытаются заехать «паровозиком». На видео видно, как машина перед этим воспользовалась ключом, заехала. За ним следом пытается заехать ещё человек, охранник его остановил и сказал: «Если вы отсюда, пожалуйста, воспользуйтесь картой». Видимо, карты у водителя нет, он не проживает в комплексе и решил таким образом проехать, — сообщили в управляющей компании комплекса «Зелёный город».

После этого охранник обратился в больницу, чтобы зафиксировать травмы, вызвал ГИБДД и полицию. Как уточнили в УК, у охранника небольшое растяжение.

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области подтвердили факт обращения от охранника жилого комплекса.

В ЖК «Оазис» рассказали, что похожий случай уже был в 2016 году, тогда автомобилиста лишили прав на 1 год 3 месяца.

Видео: oazis54 / Vk.com

В сентябре мы рассказывали про конфликт между водителем такси и пассажиром. Клиент сделал заказ по обычному тарифу, хотя с ним было двое маленьких детей. Водитель отказался везти детей без кресел, тогда пассажир набросился на водителя. Драка попала на видео.

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