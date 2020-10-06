«Киа Рио» решил прорваться на территорию закрытого ЖК. Камеры сняли, как машина ради этого наезжает на охранника

Водитель наехал на охранника при въезде на закрытую территорию ЖК
Вчера, 5 октября, на территорию жилого комплекса «Оазис» в Октябрьском районе Новосибирска пытался заехать «Киа Рио» без ключ-карты. Охранник пытался остановить водителя, встав перед машиной. Автомобиль не остановился и продолжил ехать, толкая мужчину.
— У нас закрытая территория, и охрана контролирует въезд. Для того чтобы проехать на территорию, должна быть ключ-карта. Охранники это контролируют, но есть люди, которые пытаются заехать «паровозиком». На видео видно, как машина перед этим воспользовалась ключом, заехала. За ним следом пытается заехать ещё человек, охранник его остановил и сказал: «Если вы отсюда, пожалуйста, воспользуйтесь картой». Видимо, карты у водителя нет, он не проживает в комплексе и решил таким образом проехать, — сообщили в управляющей компании комплекса «Зелёный город».
После этого охранник обратился в больницу, чтобы зафиксировать травмы, вызвал ГИБДД и полицию. Как уточнили в УК, у охранника небольшое растяжение.
В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области подтвердили факт обращения от охранника жилого комплекса.
В ЖК «Оазис» рассказали, что похожий случай уже был в 2016 году, тогда автомобилиста лишили прав на
Видео: oazis54 / Vk.com
В сентябре мы рассказывали про конфликт между водителем такси и пассажиром. Клиент сделал заказ по обычному тарифу, хотя с ним было двое маленьких детей. Водитель отказался везти детей без кресел, тогда пассажир набросился на водителя. Драка попала на видео.