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Новосибирцы зажгли свечи в память об Ирине Славиной, которая подожгла себя у здания МВД

Нижегородская журналистка совершила акт самосожжения после обысков у себя дома

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В акции поучаствовали около 25 человек

В акции поучаствовали около 25 человек

Днем 5 октября у здания МВД на Каменской улице в Новосибирске горожане зажгли свечи и возложили цветы в память о нижегородской журналистке Ирине Славиной.

Акция началась в 14 часов.

Ирина Славина — нижегородская журналистка, создатель и редактор независимого издания Koza.Press. 2 октября она совершила&nbsp;акт самосожжения рядом со зданием областного ГУ МВД в Нижнем Новгороде

Ирина Славина — нижегородская журналистка, создатель и редактор независимого издания Koza.Press. 2 октября она совершила акт самосожжения рядом со зданием областного ГУ МВД в Нижнем Новгороде

За несколько дней до самосожжения к Ирине приходили с обыском. Рано утром в квартиру ворвались 12 человек: сотрудники СКР, полиции, СОБР и понятые

За несколько дней до самосожжения к Ирине приходили с обыском. Рано утром в квартиру ворвались 12 человек: сотрудники СКР, полиции, СОБР и понятые

До этого на журналистку регулярно оказывали давление со стороны правоохранительных органов.&nbsp;Например, в 2019 году Славиной был выписан штраф за организацию акции памяти Бориса Немцова

До этого на журналистку регулярно оказывали давление со стороны правоохранительных органов. Например, в 2019 году Славиной был выписан штраф за организацию акции памяти Бориса Немцова

Перед смертью Ирина оставила сообщение на своей странице в соцсети: «В моей смерти прошу винить Российскую Федерацию»

Перед смертью Ирина оставила сообщение на своей странице в соцсети: «В моей смерти прошу винить Российскую Федерацию»

У Ирины остались двое детей и муж

У Ирины остались двое детей и муж

Издание Koza.Press позиционируется как новости и аналитика без цензуры. Сама Ирина Славина была известна в Нижнем Новгороде как независимая журналистка и активистка

Издание Koza.Press позиционируется как новости и аналитика без цензуры. Сама Ирина Славина была известна в Нижнем Новгороде как независимая журналистка и активистка

Всю информацию о трагедии читайте тут.

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