Новосибирцы зажгли свечи в память об Ирине Славиной, которая подожгла себя у здания МВД

Днем 5 октября у здания МВД на Каменской улице в Новосибирске горожане зажгли свечи и возложили цветы в память о нижегородской журналистке Ирине Славиной.
Акция началась в 14 часов.
Всю информацию о трагедии читайте тут.
Нижегородская журналистка совершила акт самосожжения после обысков у себя дома
Днем 5 октября у здания МВД на Каменской улице в Новосибирске горожане зажгли свечи и возложили цветы в память о нижегородской журналистке Ирине Славиной.
Акция началась в 14 часов.
Всю информацию о трагедии читайте тут.
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