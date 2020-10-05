Пять мужчин умерли в Новосибирской области от коронавируса

В Новосибирской области коронавирус обнаружили ещё у 73 жителей.

— На утро 5 октября в регионе зарегистрировано 13 543 случая коронавирусной инфекции (+73 за последние сутки), в том числе у 816 детей. 12 177 человек выписаны с выздоровлением (+28 за сутки). Скончались ещё 5 пациентов , мужчины в возрасте 66, 73, 74 лет, двоим было 70 лет. Всего в регионе от коронавируса скончались 469 человек, — сообщили в оперативном штабе Новосибирской области по коронавирусу.