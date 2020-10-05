Пять мужчин умерли в Новосибирской области от коронавируса

Ещё 5 человек умерли от коронавируса в Новосибирской области
В Новосибирской области коронавирус обнаружили ещё у 73 жителей.
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В отделениях интенсивной терапии находятся 54 человека. На ИВЛ — 5 пациентов. Госпитализированы 37 детей с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом. Взрослых пациентов с установленным диагнозом
В больницы районов области госпитализированы 652 пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом.
Первая волна коронавируса — а с ним и кризиса — немного отступила. Пока в мире с беспокойством ждут вторую (а где-то уже и дождались), экономисты и аналитики считают, как мы пережили весну, и строят прогнозы на осень и зиму. Журналист НГС изучила выводы аналитиков Центробанка и узнала у экспертов, как оценивать масштабный кризис, которого никто не ждал, во сколько он обошёлся России и стоит ли ждать его повторения.
В Новосибирской области опять стало увеличиваться ежедневное число заразившихся коронавирусом. Вирусолог, доктор биологических наук Сергей Нетёсов рассказал, из-за чего в Новосибирской области стал увеличиваться этот показатель и в каком случае регион может вернуться к весеннему пику.