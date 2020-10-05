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Пять мужчин умерли в Новосибирской области от коронавируса

За сутки выявили 73 заразившихся

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В отделениях интенсивной терапии сейчас находятся 54 человека

В отделениях интенсивной терапии сейчас находятся 54 человека

Ещё 5 человек умерли от коронавируса в Новосибирской области

В Новосибирской области коронавирус обнаружили ещё у 73 жителей.

— На утро 5 октября в регионе зарегистрировано 13 543 случая коронавирусной инфекции (+73 за последние сутки), в том числе у 816 детей. 12 177 человек выписаны с выздоровлением (+28 за сутки). Скончались ещё 5 пациентов, мужчины в возрасте 66, 73, 74 лет, двоим было 70 лет. Всего в регионе от коронавируса скончались 469 человек, — сообщили в оперативном штабе Новосибирской области по коронавирусу.


В отделениях интенсивной терапии находятся 54 человека. На ИВЛ — 5 пациентов. Госпитализированы 37 детей с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом. Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска — 2058.

В больницы районов области госпитализированы 652 пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом.

СЮЖЕТ

Всё о коронавирусе и карантине

Первая волна коронавируса — а с ним и кризиса — немного отступила. Пока в мире с беспокойством ждут вторую (а где-то уже и дождались), экономисты и аналитики считают, как мы пережили весну, и строят прогнозы на осень и зиму. Журналист НГС изучила выводы аналитиков Центробанка и узнала у экспертов, как оценивать масштабный кризис, которого никто не ждал, во сколько он обошёлся России и стоит ли ждать его повторения.

В Новосибирской области опять стало увеличиваться ежедневное число заразившихся коронавирусом. Вирусолог, доктор биологических наук Сергей Нетёсов рассказал, из-за чего в Новосибирской области стал увеличиваться этот показатель и в каком случае регион может вернуться к весеннему пику.

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