Неделя в Новосибирске начнётся с резкого похолодания. С каждым днём погода будет ухудшаться

Воскресенье, 4 октября, когда воздух прогрелся выше +10 градусов, окажется последним погожим днём в ближайшее время в Новосибирске. Об этом свидетельствуют данные прогнозов погоды нескольких сервисов.



Так, согласно информации Gismeteo, в Новосибирске всю наступившую неделю будут идти смешанные осадки. Дождь будет сочетаться со снегом, иногда вовсе уступая ему первенство. Среда, 7 октября, будет особенно щедрой на осадки.