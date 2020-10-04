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Неделя в Новосибирске начнётся с резкого похолодания. С каждым днём погода будет ухудшаться

Воскресенье, 4 октября, было последним тёплым днём

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Погода на предстоящей неделе будет ухудшаться день ото дня

Погода на предстоящей неделе будет ухудшаться день ото дня

Воскресенье, 4 октября, когда воздух прогрелся выше +10 градусов, окажется последним погожим днём в ближайшее время в Новосибирске. Об этом свидетельствуют данные прогнозов погоды нескольких сервисов.

Так, согласно информации Gismeteo, в Новосибирске всю наступившую неделю будут идти смешанные осадки. Дождь будет сочетаться со снегом, иногда вовсе уступая ему первенство. Среда, 7 октября, будет особенно щедрой на осадки.

В течение всей недели дневная температура воздуха будет опускаться и к пятнице, 9 октября, достигнет 0 градусов. Но затем снова начнёт плавный рост. По версии Gismeteo, на выходных днём в Новосибирске +5... +8 градусов.

Прогноз от «Гисметео» на 4–13 октября выглядит так

Прогноз от «Гисметео» на 4–13 октября выглядит так

Центр погоды «Фобос» не пугает новосибирцев нулевыми температурами. При этом обещанный на среду, 7 октября, дневной максимум +2 градуса за счёт сопутствующих факторов будет ощущаться как -2 градуса. Синоптики «Фобоса» также обещают заморозки в тёмное время суток и, в отличие от коллег из «Гисметео», не обещают новосибирцам прояснений.

Центр погоды «Фобос»

Центр погоды «Фобос»

«Яндекс.Погода» прогнозирует новосибирцам облачность с прояснениями в начале недели, а затем температура начнёт падать день ото дня. Впрочем, даже небольшой плюс со среды, 7 октября, будет ощущаться как минус, а в пятницу, 9 октября, показатели вовсе упадут в температурную яму, достигнув дна недели. После этого начнёт понемногу теплеть. К выходным «Яндекс» обещает +1... +3 градуса.

«Яндекс.Погода»

«Яндекс.Погода»

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