«Безобразие какое-то»: возле жилых домов на Фрунзе появилась стихийная свалка

Недавно в Новосибирске берег протоки Тулы в Кировском районе напротив СНТ «Цветущая Сибирь» засыпали строительным мусором — местные жители сняли на видео КАМАЗы, которые постоянно привозят блоки и грунт.



Новосибирцы сейчас борются за чистоту реки Тулы в другом месте — они заметили, что из-за выбросов вода окрасилась в белый цвет. В итоге после огласки ситуации в СМИ мэрия пообещала поставить видеонаблюдение и следить за состоянием люков возле реки.



Но не всегда вопрос получается решить так быстро и заставить власть обратить внимание на проблему. Корреспондент НГС Александра Бруня три месяца потратила на то, чтобы спасти реку Каменку, на берег которой также вывалили строительный мусор. О своём опыте общения с властью она рассказала в авторской колонке.

