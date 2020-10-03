«Безобразие какое-то»: возле жилых домов на Фрунзе появилась стихийная свалка

Неизвестные свозят строительный мусор к жилому дому в Новосибирске
Возле жилого дома № 266 по улице Фрунзе в Дзержинском районе Новосибирска организовали свалку — неизвестные свозят туда строительный мусор.
— Безобразие какое-то. Под окнами идет стройка, не знаю откуда, но машины целенаправленно везут сюда мусор, видимо, деньги экономят, — рассказал корреспонденту НГС местный житель Эмиль. — Наш еще дом высокий. Слева есть дома частные, там люди живут, когда ветер дует, всё летит на них.
Местные жители написали обращение в Роспотребнадзор, но ответ пока не получили. Журналист НГС отправил запрос в пресс-службу мэрии Новосибирска с просьбой прокомментировать ситуацию.
Недавно в Новосибирске берег протоки Тулы в Кировском районе напротив СНТ «Цветущая Сибирь» засыпали строительным мусором — местные жители сняли на видео КАМАЗы, которые постоянно привозят блоки и грунт.
Новосибирцы сейчас борются за чистоту реки Тулы в другом месте — они заметили, что из-за выбросов вода окрасилась в белый цвет. В итоге после огласки ситуации в СМИ мэрия пообещала поставить видеонаблюдение и следить за состоянием люков возле реки.
Но не всегда вопрос получается решить так быстро и заставить власть обратить внимание на проблему. Корреспондент НГС Александра Бруня три месяца потратила на то, чтобы спасти реку Каменку, на берег которой также вывалили строительный мусор. О своём опыте общения с властью она рассказала в авторской колонке.