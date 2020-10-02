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Новосибирцев попросили заплатить почти 4 млрд рублей налогов за машины и квартиры

Налоговая инспекция начала рассылать уведомления

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Заплатить налоги нужно каждому, кто владеет машинами, квартирами и другой недвижимостью

Заплатить налоги нужно каждому, кто владеет машинами, квартирами и другой недвижимостью

Новосибирцам приходят уведомления заплатить имущественный налог

Управление Федеральной налоговой службы по Новосибирской области попросило новосибирцев заплатить имущественные налоги — в регионе началась рассылка налоговых уведомлений.

Сумма начисленных имущественных налогов в 2020 году увеличилась почти на 5% по сравнению с прошлым годом, сообщил начальник отдела налогообложения имущества регионального УФНС Андрей Сударев на брифинге.

Общая сумма начисленных налогов в 2020 году составила 3 миллиарда 935 миллионов рублей. Из них 2 миллиарда 331 миллион (59%) приходится на транспортный налог, 1 миллиард 72 миллиона (27%) — на налог на имущество физических лиц и 532 миллиона (14%) — на земельный налог.

В 2020 году в Новосибирской области направлено 528 тысяч уведомлений в электронном виде пользователям личного кабинета налогоплательщика для физических лиц. В бумажном виде сформировано 818 тысяч уведомлений.

Как напомнили в УФНС, с 2019 года отдельные квитанции для уплаты физлицами налогов в налоговом уведомлении не формируются. Налоговое уведомление включает сведения для уплаты указанных в нем налогов (QR-код, штрих-код, УИН, банковские реквизиты платежа).

Заплатить налоги можно через личный кабинет налогоплательщика для физических лиц, а также через приложение для мобильных устройств «Налоги ФЛ». Кроме того, это можно сделать через сайт ФНС России с помощью сервиса «Уплата налогов, страховых взносов физических лиц» или по налоговому уведомлению в банках или в офисах «Почты России».

На сайте ФНС России налогоплательщик может заплатить не только за себя, но и за других (например, за родственников) через сервис «Уплата налогов за третьих лиц».

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