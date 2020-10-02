Новосибирцев попросили заплатить почти 4 млрд рублей налогов за машины и квартиры

Новосибирцам приходят уведомления заплатить имущественный налог
Управление Федеральной налоговой службы по Новосибирской области попросило новосибирцев заплатить имущественные налоги — в регионе началась рассылка налоговых уведомлений.
Сумма начисленных имущественных налогов в
Общая сумма начисленных налогов в
В 2020 году в Новосибирской области направлено
Как напомнили в УФНС, с
Заплатить налоги можно через личный кабинет налогоплательщика для физических лиц, а также через приложение для мобильных устройств «Налоги ФЛ». Кроме того, это можно сделать через сайт ФНС России с помощью сервиса «Уплата налогов, страховых взносов физических лиц» или по налоговому уведомлению в банках или в офисах «Почты России».
На сайте ФНС России налогоплательщик может заплатить не только за себя, но и за других (например, за родственников) через сервис «Уплата налогов за третьих лиц».
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