Где в Новосибирске мерзнут люди (и котики): обновляемая карта холодных батарей

В Новосибирске к теплу подключили почти все дома — по крайней мере, так сообщает СГК. Мы решили узнать у читателей, действительно ли это так, и получили множество жалоб на холодные батареи.

На нашей интерактивной карте вы сможете увидеть, где новосибирцам приходится рассчитывать только на обогреватели и тёплые пледы. Мы будем обновлять её в режиме реального времени. Чаще всего сейчас на холодные батареи жалуются жители Северо-Чемского жилмассива.