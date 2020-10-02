Где в Новосибирске мерзнут люди (и котики): обновляемая карта холодных батарей

НГС составляет карту домов Новосибирска без отопления
В Новосибирске к теплу подключили почти все дома — по крайней мере, так сообщает СГК. Мы решили узнать у читателей, действительно ли это так, и получили множество жалоб на холодные батареи.
На нашей интерактивной карте вы сможете увидеть, где новосибирцам приходится рассчитывать только на обогреватели и тёплые пледы. Мы будем обновлять её в режиме реального времени. Чаще всего сейчас на холодные батареи жалуются жители Северо-Чемского жилмассива.
В вашем доме не дали отопление? Присылайте свой адрес дежурному корреспонденту.
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График подачи тепла вы можете посмотреть здесь. Также мы объяснили, что делать, если ваши батареи так и остались холодными.
Вечером в среду, 30 сентября, в СГК сообщили, что завершились работы на трубопроводе, из-за которых отопление в Кировском и Ленинском районах подавалось по резервной схеме.