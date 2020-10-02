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Где в Новосибирске мерзнут люди (и котики): обновляемая карта холодных батарей

Смотрим, куда до сих пор не подали тепло

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Кутаться приходится не только людям, но и котикам

Кутаться приходится не только людям, но и котикам

НГС составляет карту домов Новосибирска без отопления

В Новосибирске к теплу подключили почти все дома — по крайней мере, так сообщает СГК. Мы решили узнать у читателей, действительно ли это так, и получили множество жалоб на холодные батареи.

На нашей интерактивной карте вы сможете увидеть, где новосибирцам приходится рассчитывать только на обогреватели и тёплые пледы. Мы будем обновлять её в режиме реального времени. Чаще всего сейчас на холодные батареи жалуются жители Северо-Чемского жилмассива.

В вашем доме не дали отопление? Присылайте свой адрес дежурному корреспонденту.

Телефон редакции

8-923-157-00-00

График подачи тепла вы можете посмотреть здесь. Также мы объяснили, что делать, если ваши батареи так и остались холодными.

Вечером в среду, 30 сентября, в СГК сообщили, что завершились работы на трубопроводе, из-за которых отопление в Кировском и Ленинском районах подавалось по резервной схеме.

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СГКотопление
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