Отголосок бабьего лета: синоптики пообещали новосибирцам теплые выходные

Завтра по области температура воздуха может достичь +12... +17 градусов при отсутствии осадков. Ночью — от +2 до +7 градусов.

В Новосибирске на выходных без осадков. Днём воздух в городе прогреется до 13 градусов тепла, а в ночные часы — до +5.

— 4 октября начнет приближаться холодный атмосферный фронт с северо-запада, но город и юго-восток региона останется в зоне тёплого воздуха и отсутствия осадков. Температура по юго-востоку будет до +10... +15 градусов. А по северо-западу понижение до +4... +9 градусов. 4-го числа усилится ветер в связи с приближением холодного фронта до 12–16 м/с, — добавил синоптик.