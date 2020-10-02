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Отголосок бабьего лета: синоптики пообещали новосибирцам теплые выходные

По области температура может подняться до +17 градусов

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В Новосибирск на этих выходных ненадолго заглянет бабье лето

В Новосибирск на этих выходных ненадолго заглянет бабье лето

В НСО температура на выходных поднимется до +17 градусов

Новосибирские синоптики рассказали, какая погода будет на выходных, — днём по области воздух прогреется до +17 градусов.

— Сибирякам нужно ловить комфортные тёплые дни на выходных. По нашим представлениям, в выходные дни погода будет напоминать элементами отголосок бабьего лета. Мы предполагаем, что будем располагаться в тёплом секторе волнового возмущения, которое перемещается по северным районам Западной Сибири. Южные районы могут быть в зоне относительно тёплого воздуха, — рассказал пресс-секретарь новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.

Завтра по области температура воздуха может достичь +12... +17 градусов при отсутствии осадков. Ночью — от +2 до +7 градусов.

В Новосибирске на выходных без осадков. Днём воздух в городе прогреется до 13 градусов тепла, а в ночные часы — до +5.

— 4 октября начнет приближаться холодный атмосферный фронт с северо-запада, но город и юго-восток региона останется в зоне тёплого воздуха и отсутствия осадков. Температура по юго-востоку будет до +10... +15 градусов. А по северо-западу понижение до +4... +9 градусов. 4-го числа усилится ветер в связи с приближением холодного фронта до 12–16 м/с, — добавил синоптик.

Основное ухудшение погоды пойдёт с понедельника — пройдёт холодный атмосферный фронт, который вызовет осадки в виде дождя и мокрого снега. Синоптики не исключают возможные гололёдные явления на дорогах области, а также усиление ветра в порывах до 15–18 м/с. В начале недели в Новосибирске ночные температуры опустятся до +3 градусов. Дневные температуры не выше +7 градусов градусов.

В середине недели синоптики давали прогноз только на один тёплый день на этих выходных. В воскресенье в регион должна была прийти волна холода.

При такой тёплой погоде грибной сезон может продлиться ещё как минимум две недели. Мы составили карту мест, где и какие можно собирать грибы в черте города и в области.

Каким будет октябрь? Мы изучили прогноз новосибирских синоптиков и погодных сайтов — посмотрите его здесь.

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