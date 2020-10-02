Отголосок бабьего лета: синоптики пообещали новосибирцам теплые выходные

В НСО температура на выходных поднимется до +17 градусов
Новосибирские синоптики рассказали, какая погода будет на выходных, — днём по области воздух прогреется до +17 градусов.
— Сибирякам нужно ловить комфортные тёплые дни на выходных. По нашим представлениям, в выходные дни погода будет напоминать элементами отголосок бабьего лета. Мы предполагаем, что будем располагаться в тёплом секторе волнового возмущения, которое перемещается по северным районам Западной Сибири. Южные районы могут быть в зоне относительно тёплого воздуха, — рассказал пресс-секретарь новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.
Завтра по области температура воздуха может достичь
В Новосибирске на выходных без осадков. Днём воздух в городе прогреется до 13 градусов тепла, а в ночные часы — до +5.
— 4 октября начнет приближаться холодный атмосферный фронт с северо-запада, но город и юго-восток региона останется в зоне тёплого воздуха и отсутствия осадков. Температура по юго-востоку будет до
Основное ухудшение погоды пойдёт с понедельника — пройдёт холодный атмосферный фронт, который вызовет осадки в виде дождя и мокрого снега. Синоптики не исключают возможные гололёдные явления на дорогах области, а также усиление ветра в порывах до
В середине недели синоптики давали прогноз только на один тёплый день на этих выходных. В воскресенье в регион должна была прийти волна холода.
При такой тёплой погоде грибной сезон может продлиться ещё как минимум две недели. Мы составили карту мест, где и какие можно собирать грибы в черте города и в области.
Каким будет октябрь? Мы изучили прогноз новосибирских синоптиков и погодных сайтов — посмотрите его здесь.