Отремонтировать или закрыть: власти решают судьбу моста над Ипподромской, которому больше 90 лет

Старый мост над Ипподромской в Новосибирске могут закрыть
В Новосибирске состояние пешеходного моста через Ипподромскую в створе улицы Сибревкома признали неудовлетворительным. Мост могут вывести из эксплуатации.
На плохое состояние моста обратили внимание читатели НГС.
— Мост, который разваливается и выглядит крайне ненадежно. Дети из района каждый день ходят в школу, и под мостом каждый день едут автомобили. А из него высыпаются камни, — написал в редакцию читатель.
В пресс-центре мэрии ответили, что сейчас решается вопрос, ремонтировать ли мост или строить новый.
— Текущие ремонты моста над Ипподромской в створе Сибревкома проводились регулярно с начала
До принятия окончательного решения в этом году на конструкциях моста дополнительно установят защитную сетку для обеспечения безопасности автотранспорта и пешеходов.
Прошлой весной стало известно, что на площади Лыщинского построят надземные переходы — тогда мэр Новосибирска Анатолий Локоть представил макет развязок в районе нового ЛДС — в тот же день его раскритиковали эксперты из-за отсутствия двухуровневых развязок.