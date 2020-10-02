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Отремонтировать или закрыть: власти решают судьбу моста над Ипподромской, которому больше 90 лет

В ближайшее время на мосту установят сетку для безопасности пешеходов и автомобилей

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Мосту более 90 лет

Мосту более 90 лет

Старый мост над Ипподромской в Новосибирске могут закрыть

В Новосибирске состояние пешеходного моста через Ипподромскую в створе улицы Сибревкома признали неудовлетворительным. Мост могут вывести из эксплуатации.

На плохое состояние моста обратили внимание читатели НГС.

— Мост, который разваливается и выглядит крайне ненадежно. Дети из района каждый день ходят в школу, и под мостом каждый день едут автомобили. А из него высыпаются камни, — написал в редакцию читатель.

В пресс-центре мэрии ответили, что сейчас решается вопрос, ремонтировать ли мост или строить новый.

— Текущие ремонты моста над Ипподромской в створе Сибревкома проводились регулярно с начала 2000-х годов. Устранялись дефекты, накопленные за длительный период эксплуатации. В 2016 году проводились работы по защите от разрушений. В 2020 году ФГБОУ «СГУПС» провело обследование, техническое состояние моста признано неудовлетворительным. Учитывая значительный срок эксплуатации (более 90 лет) и высокую стоимость восстановительных работ, решается вопрос о целесообразности ремонта либо о выводе моста из эксплуатации с последующим строительством нового моста в указанном створе, — сообщили в мэрии.

До принятия окончательного решения в этом году на конструкциях моста дополнительно установят защитную сетку для обеспечения безопасности автотранспорта и пешеходов.

Прошлой весной стало известно, что на площади Лыщинского построят надземные переходы — тогда мэр Новосибирска Анатолий Локоть представил макет развязок в районе нового ЛДС — в тот же день его раскритиковали эксперты из-за отсутствия двухуровневых развязок.

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