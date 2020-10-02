Отремонтировать или закрыть: власти решают судьбу моста над Ипподромской, которому больше 90 лет

— Текущие ремонты моста над Ипподромской в створе Сибревкома проводились регулярно с начала 2000-х годов. Устранялись дефекты, накопленные за длительный период эксплуатации. В 2016 году проводились работы по защите от разрушений. В 2020 году ФГБОУ «СГУПС» провело обследование, техническое состояние моста признано неудовлетворительным. Учитывая значительный срок эксплуатации (более 90 лет) и высокую стоимость восстановительных работ, решается вопрос о целесообразности ремонта либо о выводе моста из эксплуатации с последующим строительством нового моста в указанном створе, — сообщили в мэрии.



До принятия окончательного решения в этом году на конструкциях моста дополнительно установят защитную сетку для обеспечения безопасности автотранспорта и пешеходов.



Прошлой весной стало известно, что на площади Лыщинского построят надземные переходы — тогда мэр Новосибирска Анатолий Локоть представил макет развязок в районе нового ЛДС — в тот же день его раскритиковали эксперты из-за отсутствия двухуровневых развязок.