Экскаватор задел трубу, когда копал траншею, — на Серафимовича разлилось море

— Велись подготовительные работы для строительства водопровода. Там прокладывают траншею рядом с трубой нашей. Видимо, спайку зацепили и повредили трубу, — рассказали в Горводоканале.



Трубу обещают залатать в ближайшее время.

В конце сентября несколько домов на улицах Бориса Богаткова и Кошурникова в Дзержинском районе Новосибирска остались без электричества, горячей воды и отопления из-за коммунальной аварии в одном из подвалов.