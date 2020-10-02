Экскаватор задел трубу, когда копал траншею, — на Серафимовича разлилось море

Экскаватор повредил трубу и устроил потоп на Серафимовича
В Новосибирске на улице Серафимовича у дома
— Видимо, прорвало трубу. Поток воды растянулся на сотню-другую метров, в том числе появились неудобства для пешеходов, усугубляемые любовью новосибирцев к перекрытию дворов перегородками и заборами, — прислал фотографии потопа в редакцию читатель НГС.
Потоп попал на видео.
Автор: читатели НГС
В Горводоканале корреспонденту НГС сообщили, что на место уже выехала ремонтная бригада.
— Велись подготовительные работы для строительства водопровода. Там прокладывают траншею рядом с трубой нашей. Видимо, спайку зацепили и повредили трубу, — рассказали в Горводоканале.
Трубу обещают залатать в ближайшее время.
В конце сентября несколько домов на улицах Бориса Богаткова и Кошурникова в Дзержинском районе Новосибирска остались без электричества, горячей воды и отопления из-за коммунальной аварии в одном из подвалов.
Если вы стали свидетелем этого потопа, присылайте в редакцию фото и видео происшествия.
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