Где ещё холодно в Новосибирске? Наносим на карту дома, в которых до сих пор нет тепла

В Новосибирске к теплу подключили почти все дома — по крайней мере, так сообщает СГК. При этом в редакцию НГС поступают сообщения от жителей с жалобами на холодные батареи.

— По состоянию на вечер 29 сентября теплоснабжение в Новосибирске получили 7104 дома, что составляет 98,7% от их общего количества в городе. Помимо жилого сектора, отопление есть в 329 лечебных учреждениях (98,8% от общего числа) и в 614 образовательных (98,1%), — говорится в сообщении СГК.

Мы решили сделать карту с домами, в которых новосибирцам до сих пор приходится кутаться в пледы и рассчитывать только на обогреватели.