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Где ещё холодно в Новосибирске? Наносим на карту дома, в которых до сих пор нет тепла

Причины для отсутствия тепла могут быть разными — от неправильной работы УК до аварий

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Рассказывайте нам, чем греетесь холодными вечерами

Рассказывайте нам, чем греетесь холодными вечерами

НГС составляет карту домов с холодными батареями

В Новосибирске к теплу подключили почти все дома — по крайней мере, так сообщает СГК. При этом в редакцию НГС поступают сообщения от жителей с жалобами на холодные батареи.

— По состоянию на вечер 29 сентября теплоснабжение в Новосибирске получили 7104 дома, что составляет 98,7% от их общего количества в городе. Помимо жилого сектора, отопление есть в 329 лечебных учреждениях (98,8% от общего числа) и в 614 образовательных (98,1%), — говорится в сообщении СГК.

Мы решили сделать карту с домами, в которых новосибирцам до сих пор приходится кутаться в пледы и рассчитывать только на обогреватели.

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Отопительный сезон-2020

У вас холодные батареи? Присылайте ваш адрес, а ещё лучше — фотографии градусников в редакцию. Рассказывайте нам, чем греетесь холодными вечерами. Напишите дежурному журналисту в WhatsApp или Telegram на номер +7 923 157-00-00 или редакционную почту news@ngs.ru.

График подачи тепла вы можете посмотреть здесь. Также мы объяснили, что делать, если ваши батареи так и остались холодными.

Вечером в среду, 30 сентября, в СГК сообщили, что завершились работы на ТЭЦ-3, из-за которых отопление в Кировском и Ленинском районах подавалось по резервной схеме.

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СГКотопление
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