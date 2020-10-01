Где ещё холодно в Новосибирске? Наносим на карту дома, в которых до сих пор нет тепла

НГС составляет карту домов с холодными батареями
В Новосибирске к теплу подключили почти все дома — по крайней мере, так сообщает СГК. При этом в редакцию НГС поступают сообщения от жителей с жалобами на холодные батареи.
— По состоянию на вечер 29 сентября теплоснабжение в Новосибирске получили 7104 дома, что составляет 98,7% от их общего количества в городе. Помимо жилого сектора, отопление есть в 329 лечебных учреждениях (98,8% от общего числа) и в 614 образовательных (98,1%), — говорится в сообщении СГК.
Мы решили сделать карту с домами, в которых новосибирцам до сих пор приходится кутаться в пледы и рассчитывать только на обогреватели.
У вас холодные батареи? Присылайте ваш адрес, а ещё лучше — фотографии градусников в редакцию. Рассказывайте нам, чем греетесь холодными вечерами. Напишите дежурному журналисту в WhatsApp или Telegram на номер +7 923 157-00-00 или редакционную почту news@ngs.ru.
График подачи тепла вы можете посмотреть здесь. Также мы объяснили, что делать, если ваши батареи так и остались холодными.
Вечером в среду, 30 сентября, в СГК сообщили, что завершились работы на ТЭЦ-3, из-за которых отопление в Кировском и Ленинском районах подавалось по резервной схеме.