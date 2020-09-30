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Завершились работы на ТЭЦ-3: в СГК объяснили график подачи тепла в Кировском и Ленинском районах

Отопление в жилмассивы Северо-Чемской, Затулинский и Башня теперь подадут в нормальном режиме

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К 22:00 восстановится нормальный режим подачи тепла в жилмассивах Северо-Чемской и Башня. После полуночи — в Затулинском жилмассиве

К 22:00 восстановится нормальный режим подачи тепла в жилмассивах Северо-Чемской и Башня. После полуночи — в Затулинском жилмассиве

Вечером в среду, 30 сентября, в СГК сообщили, что завершились работы на ТЭЦ-3, из-за которых отопление в Кировском и Ленинском районах подавалось по резервной схеме.

— Сегодня днем мы закончили работы на трубопроводе Ленинского вывода теплоносителя от ТЭЦ-3. Это позволит нам восстановить нормальный режим подачи тепла домам жилмассивов Северо-Чемской и Башня — сегодня примерно к 22 часам. А после полуночи обеспечим нужный режим для Затулинского жилмассива, — объяснили в СГК.

Отопительный сезон 2020/2021 стартовал в Новосибирске 22 сентября. Однако затем в СГК заявили, что дома на 24 улицах подключат к отоплению позднее, чем обещали. Держите на всякий случай инструкцию, куда звонить, если тепло в ваш дом так и не пришло.

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СГКотопление
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