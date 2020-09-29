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На Владимировской появилась обещанная Локтем велодорожка. Она очень странная (смотрите наш тест-драйв)

Дорожные рабочие просто нанесли разметку на тротуар

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Нарисованная велодорожка местами прерывается, и не везде понятно, какая сторона предназначена для велосипедистов&nbsp;

Нарисованная велодорожка местами прерывается, и не везде понятно, какая сторона предназначена для велосипедистов 

На Владимировской нарисовали странную велодорожку на асфальте

Новосибирцы заметили на Владимировской новую велодорожку, которую мэр города Анатолий Локоть анонсировал ещё в мае этого года. Местные жители не оценили нововведение — свои недовольства они высказали нам в редакцию, а также в соцсетях.

— На Владимировской сделали велодорожку. Почему бы этот позор не опубликовать, особенно дорога для пешеходов возле светофора? Ну и, когда пешеходов прижали к дороге, чтобы в слякоть их обливали. Кстати, сколько за велодорожку списали денег? Собираюсь подавать жалобу в мэрию, не факт, что задумаются, конечно, — написала читательница НГС Наталья.

Такие сообщения новосибирцы оставляют в соцсетях:

Ремонт Владимировской делали по программе «Безопасные и качественные автомобильные дороги». На реализацию проекта город получил более 1 млрд 700 млн рублей в этом году. Журналист НГС отправил запрос в мэрию Новосибирска, чтобы узнать, сколько денег было потрачено конкретно на велодорожку.

Ремонт сделали на участке от Фабричной до Дуси Ковальчук, его длина — 2309 м, ширина — 30 м. Подрядчиком стала компания ООО «СтройСити». По контракту завершение ремонта дороги на Владимировской было намечено на сентябрь 2021 года, но подрядчик выполнил работы быстрее и закончил к сентябрю 2020 года.

НГС проехал по всей новой велодорожке, чтобы посмотреть, чем недовольны новосибирцы. Публикуем то, что мы увидели.

Велодорожка проходит через парковки, лужи и кочки

Велодорожка проходит через парковки, лужи и кочки

Велодорожка проходит по парковкам жилых домов и магазинов

Велодорожка проходит по парковкам жилых домов и магазинов

Разметка не везде нанесена ровно

Разметка не везде нанесена ровно

А здесь на велодорожку можно заехать прямо с лестницы

А здесь на велодорожку можно заехать прямо с лестницы

В рамках ремонта на Владимировской обновили асфальт, но большие лужи после дождя всё равно появляются

В рамках ремонта на Владимировской обновили асфальт, но большие лужи после дождя всё равно появляются

Очертания велосипеда уже стали размытыми

Очертания велосипеда уже стали размытыми

Где-то велодорожка пропадает вовсе

Где-то велодорожка пропадает вовсе

Справа должен появиться забор

Справа должен появиться забор

Дорожка проходит через живописные места&nbsp;

Дорожка проходит через живописные места 

Ремонт улицы Владимировской и других проектов БКАД начался в середине апреля. Посмотрите в нашем фоторепортаже, как это было.

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