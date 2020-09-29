На Владимировской появилась обещанная Локтем велодорожка. Она очень странная (смотрите наш тест-драйв)

На Владимировской нарисовали странную велодорожку на асфальте
Новосибирцы заметили на Владимировской новую велодорожку, которую мэр города Анатолий Локоть анонсировал ещё в мае этого года. Местные жители не оценили нововведение — свои недовольства они высказали нам в редакцию, а также в соцсетях.
— На Владимировской сделали велодорожку. Почему бы этот позор не опубликовать, особенно дорога для пешеходов возле светофора? Ну и, когда пешеходов прижали к дороге, чтобы в слякоть их обливали. Кстати, сколько за велодорожку списали денег? Собираюсь подавать жалобу в мэрию, не факт, что задумаются, конечно, — написала читательница НГС Наталья.
Такие сообщения новосибирцы оставляют в соцсетях:
Настолько неудобной, непонятной, кривой, косой и просто ужасной велодорожки я за всю свою жизнь не видел. Ужасное качество, не понятно с какой стороны ехать, она часто прерывается, на поворотах вообще не понятно как заезжать. И это точно ещё не всё! pic.twitter.com/r4HSYh5Vw2— альтер эго сисадмина (@Serjojotaro) September 28, 2020
Ремонт Владимировской делали по программе «Безопасные и качественные автомобильные дороги». На реализацию проекта город получил более 1 млрд 700 млн рублей в этом году. Журналист НГС отправил запрос в мэрию Новосибирска, чтобы узнать, сколько денег было потрачено конкретно на велодорожку.
Ремонт сделали на участке от Фабричной до Дуси Ковальчук, его длина —
НГС проехал по всей новой велодорожке, чтобы посмотреть, чем недовольны новосибирцы. Публикуем то, что мы увидели.
Ремонт улицы Владимировской и других проектов БКАД начался в середине апреля. Посмотрите в нашем фоторепортаже, как это было.