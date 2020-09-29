На Владимировской появилась обещанная Локтем велодорожка. Она очень странная (смотрите наш тест-драйв)

Новосибирцы заметили на Владимировской новую велодорожку, которую мэр города Анатолий Локоть анонсировал ещё в мае этого года. Местные жители не оценили нововведение — свои недовольства они высказали нам в редакцию, а также в соцсетях.

— На Владимировской сделали велодорожку. Почему бы этот позор не опубликовать, особенно дорога для пешеходов возле светофора? Ну и, когда пешеходов прижали к дороге, чтобы в слякоть их обливали. Кстати, сколько за велодорожку списали денег? Собираюсь подавать жалобу в мэрию, не факт, что задумаются, конечно, — написала читательница НГС Наталья.

