Когда ждать снег? Изучаем прогноз погоды в Новосибирске на ближайшую неделю

Прошедшая неделя в Новосибирске выдалась неоднозначной — она началась с тепла, однако потом в город пришла пасмурная погода, дожди и холода. На прошедшей неделе в городе дали отопление: мы публиковали график подачи тепла в Новосибирске, позднее СГК перенесла ее сроки на некоторые улицы. Какая же погода ожидает город на грядущей неделе?
По данным Gismeteo, самыми тёплыми днями на следующей неделе будут понедельник и воскресенье — столбик термометра поднимется до +12 градусов. Дожди ожидаются во вторник, пятницу и воскресенье. Во вторник, 29 сентября, скорость ветра усилится до 16 метров в секунду. Согласно сайту, самый холодный день на неделе — среда, 30 сентября. В этот день воздух прогреется лишь до 8 градусов тепла днём, а ночью ожидается минусовая температура. Также в среду выпадет небольшой снег.
По данным «Яндекс.Погоды», вся неделя будет стабильно прохладной. Температура воздуха будет находиться в диапазоне от +8 до +13 градусов днем. Понедельник, 28 сентября, будет самым теплым — градусник термометра поднимется до +13 °С. Во вторник, 29 сентября, ожидается дождь.
Стабильно прохладную, с небольшой и переменной облачностью погоду обещает и сайт Accuweather.com. По данным сервиса, понедельник также станет самым теплым на неделе — температура воздуха днем составит +12 градусов, ночью — +5 °С. Сайт также предупреждает, что во вторник стоит готовиться к дождю.
А вот центр «Фобос» обещает сильные дожди на грядущей неделе во вторник, четверг и воскресенье — 29 сентября, 1 и 4 октября. Пятница станет единственным безоблачным днём — столбик термометра покажет +9 градусов днём, +4 °С — ночью. Но самым жарким днём будет понедельник с +12 градусами тепла днём. В остальном — картина, схожая с предыдущими источниками: стабильно прохладно, облачно, временами дожди. Еще через неделю может выпасть снег.
Синоптики дали прогноз погоды на октябрь в Новосибирской области. Первый снег новосибирцы, по их прогнозам, смогут в этом году увидеть уже в третьей декаде октября.