Когда ждать снег? Изучаем прогноз погоды в Новосибирске на ближайшую неделю

Прошедшая неделя в Новосибирске выдалась неоднозначной — она началась с тепла, однако потом в город пришла пасмурная погода, дожди и холода. На прошедшей неделе в городе дали отопление: мы публиковали график подачи тепла в Новосибирске, позднее СГК перенесла ее сроки на некоторые улицы. Какая же погода ожидает город на грядущей неделе?

По данным Gismeteo, самыми тёплыми днями на следующей неделе будут понедельник и воскресенье — столбик термометра поднимется до +12 градусов. Дожди ожидаются во вторник, пятницу и воскресенье. Во вторник, 29 сентября, скорость ветра усилится до 16 метров в секунду. Согласно сайту, самый холодный день на неделе — среда, 30 сентября. В этот день воздух прогреется лишь до 8 градусов тепла днём, а ночью ожидается минусовая температура. Также в среду выпадет небольшой снег.