«Собиралась замуж»: пропавшую в Волгограде школьницу спустя полгода нашли в Новосибирске

В Новосибирске нашли без вести пропавшую школьницу-цыганку
Волгоградские полицейские спустя полгода нашли пропавшую в День всех влюблённых 15-летнюю школьницу, сбежавшую с парнем. Как оказалось, девушка уехала за несколько тысяч километров от дома — в Новосибирск.
— 14 февраля текущего года 15-летняя школьница вечером около 21:30 ушла из дома на улице Пушкина в городе Волжском и не вернулась, — сообщили нашим коллегам из V1.RU в ГУ МВД по Волгоградской области. — При себе у неё были паспорт и мобильный телефон. Подросток домой не вернулся. Через четыре дня мать пропавшей девушки обратилась в полицию. Первоначальные поиски не увенчались успехом, и Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство».
Следователям и полицейским пришлось искать девушку по всей стране.
— Однажды матери удалось пообщаться с дочкой, но та наотрез отказалась возвращаться домой и просила не беспокоить её и не тревожиться, — пояснили в полиции. — Волжские оперативники вместе с сотрудниками областного главка продолжали искать без вести пропавшую школьницу. В результате полицейские установили, что уже повзрослевшая 16-летняя волжанка жива и возможно проживает в Новосибирске.
Полицейские проехали 3200 километров, разыскивая пропавшую.
— Во время служебной командировки вместе с коллегами из новосибирской полиции волгоградским оперативникам удалось установить местонахождение волжанки, — уточнили в главке МВД по Волгоградской области. — Выяснилось, что она вместе со своим парнем уехала в Новосибирск, где проживала с ним у его родственников. Школьница собиралась выходить замуж. При обнаружении продолжала скрывать от полицейских свою личность.
Сейчас девушка продолжает жить в Новосибирске в новой семье.