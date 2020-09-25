«Собиралась замуж»: пропавшую в Волгограде школьницу спустя полгода нашли в Новосибирске

Волгоградские полицейские спустя полгода нашли пропавшую в День всех влюблённых 15-летнюю школьницу, сбежавшую с парнем. Как оказалось, девушка уехала за несколько тысяч километров от дома — в Новосибирск.



— 14 февраля текущего года 15-летняя школьница вечером около 21:30 ушла из дома на улице Пушкина в городе Волжском и не вернулась, — сообщили нашим коллегам из V1.RU в ГУ МВД по Волгоградской области. — При себе у неё были паспорт и мобильный телефон. Подросток домой не вернулся. Через четыре дня мать пропавшей девушки обратилась в полицию. Первоначальные поиски не увенчались успехом, и Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство».