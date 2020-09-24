Печать молчания: в театре «Глобус» показали спектакль по письмам и рассказам новосибирцев

Сегодня, 24 сентября, в новосибирском театре «Глобус» пройдёт премьерный показ спектакля «Танго морген, танго пли» — он составлен полностью из фронтовых воспоминаний новосибирцев, а на сцене нет ни одного мужчины.
— Новосибирск как пристанище эвакуированных: заводы, театры, эвакогоспитали. Жизнь тыла: изнурительный труд женщин и детей, жесточайший дисциплинарный режим, все для фронта, все для Победы. Письма с фронта: слова поддержки, нежность и забота о семье. Любовь и смерть. Эти темы сплетутся в одном документальном спектакле. А вслед за сюжетами прошлого мы последуем в настоящее, чтобы задать себе трудные вопросы. Прежде всего — как эта память отражается на нас, потомках. Почему память или непамять одинаково сильно нас формируют. И как семейные истории спасают нас от пресловутой печати молчания, а значит страха и новой войны, — рассказывают о спектакле в самом театре.
Короткие монологи актрис, каждый — не больше трёх минут. Выдержки из писем, воспоминания внуков. Война через призму женщины в ней. Очередь за хлебом, изнурительная работа на заводе, роды, тяжёлые отношения с матерью и мужем. Эти истории пробирают до глубины, переворачивают изнутри и заставляют задуматься о войне намного лучше пропагандистских фильмов и учебников истории. Зритель не замечает, как из военных лет перемещается в настоящее, где ничего не изменилось — женщинам также больно, стыдно, страшно, неудобно, а отношения с близкими — токсичны. Пока не становится горько от потери, а мысль о том, что родных надо ценить, пока они рядом, — слишком банальна, чтобы говорить об этом вновь и вновь.
В спектакле не покажут каких-то глобальных выводов, впрочем, они и не нужны. Это тот редкий случай, когда учиться на чужих горестях — полезно.
Театры в Новосибирске работают с начала осени. Здесь мы публиковали список спектаклей, на которые уже можно купить билеты. Недавно в НОВАТ показали премьеру оперы «Иоланта». Корреспонденты НГС побывали на спектакле и сделали несколько ярких кадров.