Печать молчания: в театре «Глобус» показали спектакль по письмам и рассказам новосибирцев

Сегодня, 24 сентября, в новосибирском театре «Глобус» пройдёт премьерный показ спектакля «Танго морген, танго пли» — он составлен полностью из фронтовых воспоминаний новосибирцев, а на сцене нет ни одного мужчины.



— Новосибирск как пристанище эвакуированных: заводы, театры, эвакогоспитали. Жизнь тыла: изнурительный труд женщин и детей, жесточайший дисциплинарный режим, все для фронта, все для Победы. Письма с фронта: слова поддержки, нежность и забота о семье. Любовь и смерть. Эти темы сплетутся в одном документальном спектакле. А вслед за сюжетами прошлого мы последуем в настоящее, чтобы задать себе трудные вопросы. Прежде всего — как эта память отражается на нас, потомках. Почему память или непамять одинаково сильно нас формируют. И как семейные истории спасают нас от пресловутой печати молчания, а значит страха и новой войны, — рассказывают о спектакле в самом театре.