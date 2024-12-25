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Еда НГС проверил, как в Новосибирской области выросли цены на хлеб — инфографика

НГС проверил, как в Новосибирской области выросли цены на хлеб — инфографика

Средняя цена килограмма пшеничного хлеба в регионе перешагнула за 92 рубля

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3 комментария

В Новосибирской области за год хлеб подорожал почти на 12%

Источник:

Цены на пшеничный хлеб в Новосибирской области и России продолжают расти. Об этом свидетельствуют данные Росстата, с которыми ознакомился НГС.

По информации органа статистики, на конец ноября 2024 года килограмм пшеничного хлеба в регионе стоил в среднем 92,21 рубля, что на 4,38% выше, чем в октябре, когда он стоил 88,34 рубля. При этом по отношению к декабрю прошлого года средняя цена хлеба выросла почти на 12%.

Источник:

В России в целом на 16 декабря цена составила 108,58 рубля. Для сравнения: в декабре прошлого года хлеб в стране в среднем можно было купить за 90,76 рубля.

Редакция решила проверить, сколько стоит пшеничный хлеб в крупных торговых сетях. Так, например, в сети SPAR цены очень сильно разнятся. Есть тостовый хлеб за 30 рублей, а есть за 147 рублей. Просто нарезанный батон можно купить за 28-60 рублей.

В «Пятёрочке» буханка пшеничного хлеба из печи стоит 60 рублей, а прайсы на варианты в нарезке варьируются от 40 до 120 рублей.

Купить классическую буханку хлеба в сети «Магнит» тоже стоит 60 рублей. Если говорить о нарезке, то можно найти вариант и за 27 рублей, но вес упаковки — всего 200 граммов. Самый дорогой хлеб в каталоге товаров стоит 94 рубля за 550 граммов.

Ранее НГС писал о том, какие продукты подорожали в Новосибирской области с начала 2024 года.

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Новосибирск Хлеб Рост цен Росстат Цены на хлеб
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Комментарии
3
חוֹפֶשׁ
18 минут
Все цены за три года в среднем в 3 - 4 раза выросли.
Руководитель Фабрики Эльфов в Литве
15 минут
Интимные мышцы российской космонавтки Пересильд помогают ей кушать хлеб с маслом и икрой из родной Эстонии.
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