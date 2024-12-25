«Сможет порадовать трижды»: готовим имбирное печенье как в IKEA — кулинарный опыт с привкусом ностальгии

Украшение готового печенья — процесс необязательный, но интересный Источник: Анна Скок / NGS.ru











Шведский гипермаркет IKEA ушел из России больше двух лет назад, но многие новосибирцы до сих пор скучают по нему: кто по возможности относительно недорого и относительно качественно обставить квартиру, кто — по бессмысленно-приятным походам за одной ароматической свечкой или парой бокальчиков (но в основном, конечно, за зрелищами), а кто — по дешевым и вкусным хот-догам и магазину «Шведские продукты», где можно было разжиться и спиртным, и полуфабрикатами, и сладостями. В том числе и традиционным имбирным печеньем. Журналист НГС подобрала рецепт, который сможет порадовать трижды: пока вы будете готовить, украшать и есть.

Рецепт

На просторах Интернета рецептов печенья «как из IKEA» можно найти если не сотню, то пару десятков точно. В принципе все они будут немного похожи: в одном чуть больше сахара, в другом еще чуть больше, в третьем вместо меда полагается сироп, а к четвертому лучше и не соваться, пока не купишь мельницу для специй.

Свой рецепт журналистка НГС подбирала не от ностальгии, а из спортивного интереса, когда печенье еще можно было купить и сравнить неповторимый оригинал с попыткой импортозамещения.

Что понадобится Узнать Мука — 200 граммов,

Яйцо С0 — 1 штука,

Молотый имбирь — 2–3 чайные ложки,

Молотая корица — 1–2 чайная ложка,

Молотый кардамон — 2 чайные ложки,

Молотая гвоздика — 1 чайная ложка,

Молотый бадьян или черный перец — 0,5 чайной ложки или пара горошин (для пикантности),

Масло сливочное — 100 граммов (можно чуть больше),

Сахар — 40–50 граммов (в зависимости от вашей любви к сладкому),

Мед — 3 чайные ложки,

Разрыхлитель теста или гашеная сода — 1 чайная ложка.

Одних только специй в тесто понадобится несколько ложек Источник: Анна Скок / NGS.ru











Основное отличие рецепта от тех, что можно найти в интернете, — сахара в нем много меньше, а специй, наоборот, больше.

Дальше специи смешиваются с мукой, а масло растирается с сахаром. В миску с маслом поочередно добавляются мед и яйцо, а затем постепенно вмешивается мука со специями.

Вымесив тесто, его нужно убрать в холодильник на час–другой, за которые оно приобретет консистенцию пластилина — тогда его можно будет раскатать тонко (очень тонко, 3 мм — это действительно максимум), и вырезать формочками.

Специи удобнее брать в порошке: так же мелко, как на фабрике, их не измельчит ни одно приспособление. Но в случае с бадьяном и гвоздикой проще поработать физически, чем найти порошок Источник: Анна Скок / NGS.ru











Если растопить масло до жидкого состояния, специи можно всыпать прямо в него — тогда их запах раскроется сильнее, а муки нужно будет вмешать больше. Так тесто выйдет более плотным, но и более хрупким.

Украшения

Коричневый цвет тесту придают специи Источник: Анна Скок / NGS.ru











У журналиста есть богатая коллекция новогодних формочек, а также всевозможные «упоротые лоси» из все той же почившей в бозе IKEA, но в принципе, подойдет и простой стакан. На этой же стадии стоит решить, станет ли печенье не только едой, но и елочным украшением — если да, стоит проделать в верхней части фигурок отверстия.

Печенье выпекается за 5–6 минут, а когда остынет, его можно начинать есть или украшать — сахарной глазурью, посыпками, сублимированной клубникой или даже разрисовать по глазури пищевыми красителями. Часть печенья лучше оставить в натуральном виде (особенно если вы не очень любите сладкое): глазурь айсинг, которую чаще всего применяют для украшения, состоит из сахара, воды и еще некоторого количества сахара. Так что украшенные печеньки стоит оставить сладкоежкам или повесть на елку (если, конечно, у вас нет любопытного и всеядного пса).