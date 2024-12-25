НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас-21°C

Сейчас в Новосибирске
Погода-21°

ясная погода, без осадков

ощущается как -25

1 м/c,

ю-в.

 772мм 82%
Подробнее
0 Пробки
USD 99,87
EUR 104,23
Урезают кредитки
Охота на подарки
Дорожают перелёты
Как накопить на мечту
Маршрут для каникул по сказкам
Элитная башня с коврами
Еда обзор «Идут на все, чтобы получить прибыль»: полки новосибирских магазинов завалены структурированной икрой — можно ли ее есть

«Идут на все, чтобы получить прибыль»: полки новосибирских магазинов завалены структурированной икрой — можно ли ее есть

Разбираемся во вкусе «икорного рыбного изделия» — и в том, что это вообще означает

158
Написать комментарий

В этом году даже структурированную икру начали продавать в баночках меньше 100 граммов

Источник:

Красивые жестяные баночки с надписью «икра лососевая» в предновогодние дни не могут не привлекать внимание. Особенно своей ценой. За деликатес предлагают заплатить всего 120–180 рублей, что кажется настоящим подарком. Но на такой баночке есть и другая надпись: «структурированная». Продукт заполонил новосибирские магазины — НГС решил разобраться, почему у него такая цена и стоит ли покупать структурированную икру.

Что такое структурированная икра

Структурированная икра — это икорное рыбное изделие. Ее нельзя назвать имитированной, но и полноценной икрой тоже представить не получится. Как заявляют производители, для изготовления берут некондиционные настоящие икринки: например, поврежденные или слишком маленькие.

Затем ее замешивают, добавляют необходимые ароматизаторы, консерванты, желатин и заново формируют икринки. В итоге они получаются ровными, яркими и упругими, и на полки отправляются симпатичные баночки. В производстве такой продукт получается намного дешевле.

Сейчас структурированная икра есть в большинстве магазинов. Средняя ее стоимость 120-180 рублей

Источник:

Невнимательный покупатель может перепутать такую икру с настоящей, но есть серьезные отличительные признаки. В первую очередь цена: настоящая икра не может стоить 120–180 рублей за 100 граммов — сегодня ее стоимость около 800–1000 рублей за 100 грамм и даже больше.

Второй признак — в составе структурированной икры указано, что это икорное рыбное изделие. На баночке настоящего продукта будет выбито слово «ИКРА», номер завода-изготовителя, номер смены, а также индекс рыбной промышленности: «Р».

Что такое имитированная икра

Искусственная икра может быть самых разных вкусов

Источник:

Имитированная или искусственная икра может быть сделана, по сути, из всего, что в голову придет. Обычно основой служит рыбный бульон или морские водоросли, в ход идут растительные масла, целый ряд красителей, ароматизаторов и консервантов. Зато и вкусы можно выбрать достаточно экзотические: не только лосося, но и копченой рыбы, креветки и другие необычные сочетания.

— Производители идут на все, чтобы получить прибыль, поэтому откалиброванную икру тоже стараются реализовать. Но гарантии в том, что она сделана именно так, как написано на упаковке, нет никакой, — подчеркнул Яков Новоселов, кандидат медицинских наук, врач-диетолог, эксперт по организации и проведению санитарно-эпидемиологических экспертиз.

Такое количество баночек на полках эксперт объясняет также стремлением заработать побольше. Натуральный продукт становится все менее доступным, поэтому покупателям предлагают более дешевые, но похожие на него варианты.

Безопасна ли структурированная и имитированная икра

Имитированная икра в отличие от структурированной чаще всего изготавливается из водорослей

Источник:

Эксперт объяснил, что сейчас контроля за производителями, по сути, нет благодаря ряду федеральных законов, которые ограничивают проверки.

— Можно попытаться проверить. Можно бросить в кипяток, и, если структурированная икра сделана действительно из икры, белок должен свернуться, — отметил Яков Новоселов. — Если растворится — значит, искусственная.

Он подчеркнул, что качественная структурированная и имитированная икра по пищевым свойствам не уступает натуральной. Например, селедочные растворы и водоросли богаты нужными микроэлементами.

Главные новости Новосибирска и страны — в телеграм-канале NGS.RU

Какая на вкус структурированная икра

Структурированная икра, конечно, по вкусу сильно отличается от настоящей. У натурального продукта икринки хорошо лопаются, вкус нежный и мягкий. У восстановленных икринок более плотная структура, их легко можно перекатывать во рту языком.

При приготовлении бутерброда придется быть очень аккуратными — структурированная икра легко скатывается с масла.

Структурированная икра — деликатес на любителя

Источник:

Мы изучили, что сейчас предлагает рынок настоящей красной икры, и узнали, как правильно выбрать деликатес и почему даже огромная стоимость — не гарантия, что внутри не окажется подделки.

ПО ТЕМЕ
Структурированная икра Икра Красная икра Красная икра в Новосибирске Имитированная икра Магазины Цена
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Отлично бы подошел песец»: фотограф НГС получил «СберТройку» с седьмой попытки — его впечатления
Анонимное мнение
Мнение
«Месяц жизни в Гоа обходится примерно в 60 тысяч рублей»: россиянка рассказала, как уехала на зимовку к морю
Анонимное мнение
Мнение
Нужно ли «обезжиривать» новогоднее меню? Развеиваем мифы об оливье и селедке под шубой
Анонимное мнение
Мнение
«Я словно мигрант»: сибирячка больше месяца не могла попасть к онкологу — колонка
Валерия Городецкая
Корреспондент NGS42.RU
Мнение
«Украла у меня 107 часов»: как корреспондент чуть не утонул в игре Baldur’s Gate 3
Кирилл Митин
Корреспондент
Рекомендуем
Знакомства

Виктор,66

Masha,30

Игорь,45

ОЛЕГ,65

Татьяна,43

Юлия,34

Начать знакомиться
Объявления

разнорабочие грузчики бригада

2 500 ₽

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 000 ₽

Добавить объявление