«Идут на все, чтобы получить прибыль»: полки новосибирских магазинов завалены структурированной икрой — можно ли ее есть

В этом году даже структурированную икру начали продавать в баночках меньше 100 граммов Источник: Александра Бруня / NGS.RU











Красивые жестяные баночки с надписью «икра лососевая» в предновогодние дни не могут не привлекать внимание. Особенно своей ценой. За деликатес предлагают заплатить всего 120–180 рублей, что кажется настоящим подарком. Но на такой баночке есть и другая надпись: «структурированная». Продукт заполонил новосибирские магазины — НГС решил разобраться, почему у него такая цена и стоит ли покупать структурированную икру.

Что такое структурированная икра

Структурированная икра — это икорное рыбное изделие. Ее нельзя назвать имитированной, но и полноценной икрой тоже представить не получится. Как заявляют производители, для изготовления берут некондиционные настоящие икринки: например, поврежденные или слишком маленькие.

Затем ее замешивают, добавляют необходимые ароматизаторы, консерванты, желатин и заново формируют икринки. В итоге они получаются ровными, яркими и упругими, и на полки отправляются симпатичные баночки. В производстве такой продукт получается намного дешевле.

Сейчас структурированная икра есть в большинстве магазинов. Средняя ее стоимость 120-180 рублей Источник: Александра Бруня / NGS.RU











Невнимательный покупатель может перепутать такую икру с настоящей, но есть серьезные отличительные признаки. В первую очередь цена: настоящая икра не может стоить 120–180 рублей за 100 граммов — сегодня ее стоимость около 800–1000 рублей за 100 грамм и даже больше.

Второй признак — в составе структурированной икры указано, что это икорное рыбное изделие. На баночке настоящего продукта будет выбито слово «ИКРА», номер завода-изготовителя, номер смены, а также индекс рыбной промышленности: «Р».

Что такое имитированная икра

Искусственная икра может быть самых разных вкусов Источник: Александра Бруня / NGS.RU











Имитированная или искусственная икра может быть сделана, по сути, из всего, что в голову придет. Обычно основой служит рыбный бульон или морские водоросли, в ход идут растительные масла, целый ряд красителей, ароматизаторов и консервантов. Зато и вкусы можно выбрать достаточно экзотические: не только лосося, но и копченой рыбы, креветки и другие необычные сочетания.

— Производители идут на все, чтобы получить прибыль, поэтому откалиброванную икру тоже стараются реализовать. Но гарантии в том, что она сделана именно так, как написано на упаковке, нет никакой, — подчеркнул Яков Новоселов, кандидат медицинских наук, врач-диетолог, эксперт по организации и проведению санитарно-эпидемиологических экспертиз.

Такое количество баночек на полках эксперт объясняет также стремлением заработать побольше. Натуральный продукт становится все менее доступным, поэтому покупателям предлагают более дешевые, но похожие на него варианты.

Безопасна ли структурированная и имитированная икра

Имитированная икра в отличие от структурированной чаще всего изготавливается из водорослей Источник: Александра Бруня / NGS.RU











Эксперт объяснил, что сейчас контроля за производителями, по сути, нет благодаря ряду федеральных законов, которые ограничивают проверки.

— Можно попытаться проверить. Можно бросить в кипяток, и, если структурированная икра сделана действительно из икры, белок должен свернуться, — отметил Яков Новоселов. — Если растворится — значит, искусственная.

Он подчеркнул, что качественная структурированная и имитированная икра по пищевым свойствам не уступает натуральной. Например, селедочные растворы и водоросли богаты нужными микроэлементами.

Какая на вкус структурированная икра

Структурированная икра, конечно, по вкусу сильно отличается от настоящей. У натурального продукта икринки хорошо лопаются, вкус нежный и мягкий. У восстановленных икринок более плотная структура, их легко можно перекатывать во рту языком.

При приготовлении бутерброда придется быть очень аккуратными — структурированная икра легко скатывается с масла.

Структурированная икра — деликатес на любителя Источник: Александра Бруня, Антон Дигаев / NGS.RU