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Еда Как распознать поддельное сливочное масло — объясняем в одной картинке

Как распознать поддельное сливочное масло — объясняем в одной картинке

В Новосибирской области контрафактного сливочного масла не выявили

2 856
60 комментариев

Сливочное масло стало одним из самых быстрорастущих в цене продуктов

Источник:

В этом году в России сливочное масло стало одним из самых быстрорастущих в цене продуктов. Иногда их даже упаковывают в пластиковые боксы с защитой от воровства. Поэтому будет особенно обидно купить поддельный продукт. Мы узнали в региональном Роспотребнадзоре Новосибирской области, как распознать суррогат.

По данным управления, с начала года в Новосибирской области не выявлено поддельного сливочного масла. Сотрудники регулярно проводят рейды и проверяют молочную продукция. Показываем в одной картинке, как распознать подделку.

Инструкция

Источник:

Ранее сотрудники Роспортребнадзора проверили более 50 килограммов икры с начала 2024 года. В Новосибирской области некачественной икры выявлено не было.

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Сливочное масло Еда Новосибирск Роспотребнадзор
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Комментарии
60
урлулуу
1 час
Кому вы лепите?! Идите дуракам это расскажите
styil
1 час
дичь! сливочное масло не тает в кипящей каше, а они говорят - подделок нет!
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