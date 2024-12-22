Как распознать поддельное сливочное масло — объясняем в одной картинке

В этом году в России сливочное масло стало одним из самых быстрорастущих в цене продуктов. Иногда их даже упаковывают в пластиковые боксы с защитой от воровства. Поэтому будет особенно обидно купить поддельный продукт. Мы узнали в региональном Роспотребнадзоре Новосибирской области, как распознать суррогат.
По данным управления, с начала года в Новосибирской области не выявлено поддельного сливочного масла. Сотрудники регулярно проводят рейды и проверяют молочную продукция. Показываем в одной картинке, как распознать подделку.
Ранее сотрудники Роспортребнадзора проверили более 50 килограммов икры с начала 2024 года. В Новосибирской области некачественной икры выявлено не было.