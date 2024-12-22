Доведет до диабета: самая вредная каша по мнению врачей

Раньше мы не могли себе представить жизни без каш, но в последнее время они начали сдавать позиции. В том числе из-за того, что выбор стал куда богаче. Однако совсем без каши диетологи обходиться не рекомендуют. Главное, правда, выбрать, какая из них полезнее. О полезных кашах мы расскажем в следующий раз, а сегодня обратим внимание на ту, что врачи называют не лучшим выбором. Речь идет о манной каше.
- Чем не угодила манная каша
- Кому нельзя есть манную кашу
- В ней есть хоть что-то полезное?
- Кому рекомендуют есть манную кашу
Чем не угодила манная каша
Манка, сделанная из пшеницы мягких сортов, буквально раздроблена в мелкую-мелкую крупу. Из-за этого она быстро готовится, но в то же время лишается практически всех полезных веществ. Зато чего в ней с избытком, так это крахмала — чистого и быстрого углевода. А большое количество углеводов в два счета повышает уровень сахара в крови, что зачастую приводит к диабету.
— Раз относится к быстрым углеводам, то быстро повышает уровень глюкозы в крови, что вызывает выброс большого количества инсулина, — говорит врач-диетолог Ирина Торопыгина. — При частом употреблении может приводить и к набору веса, и к формированию инсулинорезистентности.
Ирина Торопыгина — врач-диетолог, специалист по функциональному интегративному питанию, специалист по ДНК-тестированию.
Но как раз из-за того, что на манной каше можно быстро набрать вес, ей часто кормят детей, которые плохо едят. Однако это, как оказалось, не лучший выход.
— Такая каша даже детям не показана. Главным образом из-за входящих в ее состав фитатов — веществ, снижающих доступность содержащихся в рационе питательных веществ, — говорит Ирина Торопыгина. — Они связывают кальций и выводят его из организма. У малышей могут возникнуть проблемы при формировании костей.
Кроме того, в манной каше содержится не самый приятный компонент — глиадин. Это белок клейковины пшеницы, и у некоторых людей есть генетическая восприимчивость. Это может обернуться целиакией — заболеванием, отражающимся на пищеварительной и нервной системах. Проявляться это может следующими симптомами:
утомляемость;
повышенное газообразование;
раздражительность;
боли в животе;
хроническая диарея;
запор;
повреждение эмали зубов;
малые рост и вес;
неспособность концентрироваться;
сложности в обучении;
синдром гиперактивности и дефицита внимания.
— Ребенок перестает прибавлять в весе, у него уменьшаются мышцы и увеличивается живот. Если болезнь проявляется в старшем возрасте, ребенок жалуется на боли в животе, — говорит Ирина Торопыгина.
Кроме того, глиадин нарушает способность кишечника всасывать полезные вещества.
Кому нельзя есть манную кашу
В манке содержится большое количество глютена. Здоровому человеку он вреда не принесет, но для людей с непереносимостью глютена может обернуться неприятными последствиями — у них начинает истончаться слизистая оболочка кишечника, нарушается всасывание полезных веществ и витаминов, наблюдается расстройство стула.
К тому же многое зависит от того, как приготовлена каша. Пустая манка на воде вряд ли вызовет жгучее желание ее съесть — скорее, наоборот. Поэтому ее часто готовят на молоке, добавляя масло, сливки, сахар, а то и варенье.
— Это прямая дорога к анемии и нарушению работы ЖКТ, а у детей — еще и к рахиту, частым простудам и постоянному насморку, — говорит врач-гастроэнтеролог Галина Барташевич. — Плюс из-за вкусовых качеств в манку, приготовленную к тому же на молоке, постоянно хочется добавить ложку меда или варенья. Получается пищевая бомба.
Галина Барташевич — врач-гастроэнтеролог высшей категории, детский гастроэнтеролог, диетолог, кандидат наук.
Манную кашу, приготовленную на молоке, приправленную сахаром, вареньем, медом, маслом, сливками, не рекомендуют диабетикам — высокая калорийность может вызвать гипергликемию. Людям с ожирением тоже лучше отказаться от такой каши — из-за высокой калорийности.
В ней есть хоть что-то полезное?
Совсем ставить крест на манной каше всё же нельзя. Ведь в ней, пусть и не в самых больших количествах, содержатся витамины и полезные вещества:
витамины группы В, Е, РР;
ниацин — полезен для синтеза белков, метаболизма жиров и углеводов;
фитин — способствует работе кишечника, не допускает излишней минерализации организма, полезен для пожилых;
калий;
кальций;
фосфор;
селен;
цинк;
железо.
— Селен и калий полезны для тех, кто занимается спортом или у кого работа связана с сильными стрессами, — говорит Галина Барташевич. — Эти элементы помогают поддерживать здоровье сердечно-сосудистой системы. Кроме того, селен укрепляет иммунитет, но для того, чтобы почувствовать эффект, нужно достаточно большое количество селена, в манке его столько нет.
Кому рекомендуют есть манную кашу
В том, что в манке очень незначительное количество разных веществ, есть свои плюсы. Взять ту же клетчатку. Она нам, конечно, жизненно необходима, но людям с заболеваниями ЖКТ может навредить. Потому что продукты, богатые пищевыми волокнами, раздражают кишечник и вызывают газообразование. Здесь-то и может пригодиться обделенная клетчаткой манная каша.
Кроме того, манная каша обладает обволакивающими свойствами, что делает ее полезной для людей с нарушениями пищеварения, а пациентам с язвой и гастритом помогает снять спазмы.