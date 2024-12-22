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Доведет до диабета: самая вредная каша по мнению врачей

У нее оказалось внушительное количество противопоказаний

490
2 комментария

Хорошо, если каша вызывает улыбку, — куда хуже, когда она приводит к проблемам

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Раньше мы не могли себе представить жизни без каш, но в последнее время они начали сдавать позиции. В том числе из-за того, что выбор стал куда богаче. Однако совсем без каши диетологи обходиться не рекомендуют. Главное, правда, выбрать, какая из них полезнее. О полезных кашах мы расскажем в следующий раз, а сегодня обратим внимание на ту, что врачи называют не лучшим выбором. Речь идет о манной каше.

  1. Чем не угодила манная каша
  2. Кому нельзя есть манную кашу
  3. В ней есть хоть что-то полезное?
  4. Кому рекомендуют есть манную кашу
1

Чем не угодила манная каша

Манка, сделанная из пшеницы мягких сортов, буквально раздроблена в мелкую-мелкую крупу. Из-за этого она быстро готовится, но в то же время лишается практически всех полезных веществ. Зато чего в ней с избытком, так это крахмала — чистого и быстрого углевода. А большое количество углеводов в два счета повышает уровень сахара в крови, что зачастую приводит к диабету.

— Раз относится к быстрым углеводам, то быстро повышает уровень глюкозы в крови, что вызывает выброс большого количества инсулина, — говорит врач-диетолог Ирина Торопыгина. — При частом употреблении может приводить и к набору веса, и к формированию инсулинорезистентности.

Ирина Торопыгина — врач-диетолог, специалист по функциональному интегративному питанию, специалист по ДНК-тестированию.

Но как раз из-за того, что на манной каше можно быстро набрать вес, ей часто кормят детей, которые плохо едят. Однако это, как оказалось, не лучший выход.

— Такая каша даже детям не показана. Главным образом из-за входящих в ее состав фитатов — веществ, снижающих доступность содержащихся в рационе питательных веществ, — говорит Ирина Торопыгина. — Они связывают кальций и выводят его из организма. У малышей могут возникнуть проблемы при формировании костей.

Кроме того, в манной каше содержится не самый приятный компонент — глиадин. Это белок клейковины пшеницы, и у некоторых людей есть генетическая восприимчивость. Это может обернуться целиакией — заболеванием, отражающимся на пищеварительной и нервной системах. Проявляться это может следующими симптомами:

  • утомляемость;

  • повышенное газообразование;

  • раздражительность;

  • боли в животе;

  • хроническая диарея;

  • запор;

  • повреждение эмали зубов;

  • малые рост и вес;

  • неспособность концентрироваться;

  • сложности в обучении;

  • синдром гиперактивности и дефицита внимания.

— Ребенок перестает прибавлять в весе, у него уменьшаются мышцы и увеличивается живот. Если болезнь проявляется в старшем возрасте, ребенок жалуется на боли в животе, — говорит Ирина Торопыгина.

Кроме того, глиадин нарушает способность кишечника всасывать полезные вещества.

2

Кому нельзя есть манную кашу

В манке содержится большое количество глютена. Здоровому человеку он вреда не принесет, но для людей с непереносимостью глютена может обернуться неприятными последствиями — у них начинает истончаться слизистая оболочка кишечника, нарушается всасывание полезных веществ и витаминов, наблюдается расстройство стула.

К тому же многое зависит от того, как приготовлена каша. Пустая манка на воде вряд ли вызовет жгучее желание ее съесть — скорее, наоборот. Поэтому ее часто готовят на молоке, добавляя масло, сливки, сахар, а то и варенье.

— Это прямая дорога к анемии и нарушению работы ЖКТ, а у детей — еще и к рахиту, частым простудам и постоянному насморку, — говорит врач-гастроэнтеролог Галина Барташевич. — Плюс из-за вкусовых качеств в манку, приготовленную к тому же на молоке, постоянно хочется добавить ложку меда или варенья. Получается пищевая бомба.

Галина Барташевич — врач-гастроэнтеролог высшей категории, детский гастроэнтеролог, диетолог, кандидат наук.

Манную кашу, приготовленную на молоке, приправленную сахаром, вареньем, медом, маслом, сливками, не рекомендуют диабетикам — высокая калорийность может вызвать гипергликемию. Людям с ожирением тоже лучше отказаться от такой каши — из-за высокой калорийности.

3

В ней есть хоть что-то полезное?

Совсем ставить крест на манной каше всё же нельзя. Ведь в ней, пусть и не в самых больших количествах, содержатся витамины и полезные вещества:

  • витамины группы В, Е, РР;

  • ниацин — полезен для синтеза белков, метаболизма жиров и углеводов;

  • фитин — способствует работе кишечника, не допускает излишней минерализации организма, полезен для пожилых;

  • калий;

  • кальций;

  • фосфор;

  • селен;

  • цинк;

  • железо.

— Селен и калий полезны для тех, кто занимается спортом или у кого работа связана с сильными стрессами, — говорит Галина Барташевич. — Эти элементы помогают поддерживать здоровье сердечно-сосудистой системы. Кроме того, селен укрепляет иммунитет, но для того, чтобы почувствовать эффект, нужно достаточно большое количество селена, в манке его столько нет.

4

Кому рекомендуют есть манную кашу

В том, что в манке очень незначительное количество разных веществ, есть свои плюсы. Взять ту же клетчатку. Она нам, конечно, жизненно необходима, но людям с заболеваниями ЖКТ может навредить. Потому что продукты, богатые пищевыми волокнами, раздражают кишечник и вызывают газообразование. Здесь-то и может пригодиться обделенная клетчаткой манная каша.

Кроме того, манная каша обладает обволакивающими свойствами, что делает ее полезной для людей с нарушениями пищеварения, а пациентам с язвой и гастритом помогает снять спазмы.

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Комментарии
2
Татьяна 53
3 минуты
То-то раньше всех деток кашей манной и кормили, из поколения в поколение
👑Король НГСа👑 (с богаткова)
9 минут
Каша? это для кого? мужики в ЧОПе перед сменой и на смене, только мясо едят, закусывая сливочным маслом.
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